ザ・クロマニヨンズが17作目アルバム『HEY! WONDER』発売、全国ツアー開催決定

ザ・クロマニヨンズの17枚目のオリジナルアルバム「HEY! WONDER」が2024年2月7日に発売されることと、全43公演に及ぶ全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー HEY! WONDER 2024」の開催が発表された。

【画像】ザ・クロマニヨンズのロックンロールショー（全8枚）

同アルバムには、12月13日発売の2ビートリズムが炸裂の先行シングル「あいのロックンロール」をはじめ、「恋のOKサイン」や「男の愛は火薬だぜ ~『東京火薬野郎』主題歌~」など全12曲が収録される。今回もアナログ盤が同時発売。アナログは完全生産限定盤となる。

また、全国ツアーは2024年2月16日埼玉県「HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1」を皮切りに、6月15日北海道「名寄市民文化センター EN-RAYホール」まで約4カ月に及ぶツアーとなっている。

＜リリース情報＞

ザ・クロマニヨンズ

『HEY! WONDER』

2024年2月7日発売

CD：BVCL-1356 ￥2913（税抜）／¥3204（税込）

〇初回仕様のみ紙ジャケット仕様

■完全生産限定アナログ盤：BVJL-104 ￥2913（税抜）／¥3204（税込）

○60年代フリップバックＥ式盤を可能な限り再現。180g重量盤採用

=収録曲=

1. あいのロックンロール

2. 大山椒魚

3. ゆでたまご

4. ハイウェイ61

5. よつであみ

6. 恋のOKサイン

7. メロディー

8. くだらねえ

9. ダーウィン（恋こそがすべて）

10. SEX AND VIOLENCE

11. 不器用

12. 男の愛は火薬だぜ ~『東京火薬野郎』主題歌~

ザ・クロマニヨンズ

『あいのロックンロール』

2023年12月13日発売

■CD：BVCL 1349 / ￥1000（税抜）／ ￥1100（税込）

初回仕様のみ紙ジャケット仕様（無くなり次第プラケースに切り替わります）

■完全生産限定 7inchアナログ盤：BVKL 23 / ￥1200（税抜）／1320（税込）

60年代フリップバックE式盤を可能な限り再現

=収録曲=

1. あいのロックンロール

2. SEX AND DRUGS AND ROCKNROLL

＜ツアー情報＞

全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー HEY! WONDER 2024」

2月16日（金）埼玉県 HEAVEN'S ROCK 熊谷 VJ-1

2月19日（月）奈良県 奈良EVANS CASTLE HALL

2月20日（火）大阪府 心斎橋BIGCAT

2月22日（木）兵庫県 神戸ハーバースタジオ

2月23日（金・祝）兵庫県 神戸ハーバースタジオ

2月25日（日）香川県 高松festhalle

2月29日（木）東京都 Spotify O-EAST

3月2日（土）岐阜県 岐阜club-G

3月3日（日）愛知県 ダイアモンドホール

3月7日（木）山口県 周南RISING HALL

3月9日（土）福岡県 DRUM LOGOS

3月10日（日）福岡県 DRUM LOGOS

3月12日（火）広島県 広島LIVE VANQUISH

3月16日（土）千葉県 柏PALOOZA

3月20日（水・祝）長野県 長野CLUB JUNK BOX

3月21日（木）長野県 長野CLUB JUNK BOX

3月25日（月）神奈川県 CLUB CITTA'

3月27日（水）山梨県 甲府CONVICTION

3月30日（土）岩手県 盛岡CLUB CHANGE WAVE

3月31日（日）青森県 青森Quarter

4月6日（土）北海道 PENNY LANE 24

4月7日（日）北海道 PENNY LANE 24

4月10日（水）静岡県 Live House浜松 窓枠

4月13日（土）茨城県 大昭ホール龍ケ崎(龍ケ崎市文化会館）

4月14日（日）栃木県 栃木県教育会館

4月20日（土）神奈川県 伊勢原市民文化会館 大

4月21日（日）千葉県 市川市文化会館

4月26日（金）大阪府 フェスティバルホール

4月28日（日）愛媛県 しこちゅ～ホール(四国中央市市民文化ホール)

4月29日（月・祝）岡山県 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

5月3日（金・祝）埼玉県 和光市民文化センター(サンアゼリア) 大ホール

5月5日（日・祝）静岡県 静岡市民文化会館 中ホール

5月11日（土）愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

5月12日（日）福井県 敦賀市民文化センター

5月18日（土）新潟県 新潟市民芸術文化会館・劇場

5月25日（土）京都府 京都KBSホール

5月26日（日）和歌山県 和歌山城ホール

6月1日（土）熊本県 玉名市民会館

6月2日（日）大分県 日田市民文化会館 パトリア日田 大ホール

6月4日（火）東京都 TOKYO DOME CITY HALL

6月8日（土）宮城県 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

6月9日（日）福島県 けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 中ホール

6月15日（土）北海道 名寄市民文化センター EN-RAYホール

https://www.cro-magnons.net/live/tour2023/

ザ・クロマニヨンズ オフィシャルサイト http://www.cro-magnons.net