BABYMETALが10月12日(現地時間)にアメリカ・ロサンゼルスにあるYouTube Theaterで、DETHKLOKと北米を巡るコーヘッドラインツアー「THE BABYKLOK TOUR 2023」のファイナルを開催した。

BABYMETALが北米ツアーを実施したのは、「BABYMETAL WORLD TOUR 2019」以来約4年ぶりのこと。8月末のヒューストン公演を皮切りに、「Louder Than Life」「Aftershock」といった音楽フェスへの出演を含めて全29公演を行った。単独公演のみで総動員は11万人を超えるなど、各地で盛況となった。

12日の最終公演は、同会場での10月11日公演のチケットが早々に完売となったことを受けて行われた追加公演。2日間を通してメタルファンのみならず、コスプレをした若い女性や家族連れなど幅広い層の観客が集まり、約1万2000人を動員した。SU-METAL(Vo, Dance)、MOAMETAL(Dance, Scream)、MOMOMETAL(Dance, Scream)の3人はバンドメンバーをバックに、3月発表のコンセプトアルバム「THE OTHER ONE」から「Mirror Mirror」を熱演。ツアーを通して、現体制でのパフォーマンスがさらに洗練され、進化した姿を見せるBABYMETALに会場が感動と熱狂の渦に包まれた。また8月発表の「メタり!!(feat. Tom Morello)」、初期ナンバー「メギツネ」というメタルと和のテイストを融合した楽曲でさらなる興奮を誘った彼女たちは、ラストに「イジメ、ダメ、ゼッタイ」を投下。「We are!」「BABYMETAL!」とコール&レスポンスをメンバーと観客が繰り返し、ライブは締めくくられた。

なおBABYMETALは、10月末より日本国内で開催される、Bring Me the Horizonのキュレートによる音楽フェス「NEX_FEST」および「NEX_FEST -Extra-」に出演。11月中旬からはワールドツアーのイギリスおよびヨーロッパ編を行い、2024年にはこのワールドツアーのファイナルを日本で実施する。

セットリスト

BABYMETAL「THE BABYKLOK TOUR 2023」2023年10月12日 アメリカ・YouTube THEATER

01. BABYMETAL DEATH

02. ギミチョコ!!

03. PA PA YA!!(feat. F.HERO)

04. Distortion(feat. Alissa White-Gluz)

05. BxMxC

06. Mirror Mirror

07. Monochrome

08. メタり!!(feat. Tom Morello)

09. メギツネ

10. ヘドバンギャー!!

11. Road of Resistance

12. イジメ、ダメ、ゼッタイ

NEX_FEST -Extra-

2023年10月31日(火)兵庫県 ワールド記念ホール

OPEN 15:00 / START 16:00

<出演者>

Bring Me the Horizon / BABYMETAL / ヤングブラッド / I Prevail



2023年11月1日(水)愛知県 日本ガイシホール

OPEN 15:00 / START 16:00

<出演者>

Bring Me the Horizon / BABYMETAL / ヤングブラッド / I Prevail

NEX_FEST

2023年11月3日(金・祝)千葉県 幕張メッセ

OPEN 10:00 / START 11:00

<出演者>

Bring Me the Horizon / BABYMETAL / ヤングブラッド / マキシマム ザ ホルモン/ YOASOBI / I Prevail / Paledusk / CVLTE / 花冷え。/ VMO / KRUELTY

NEX_FEST -Extra- TOKYO

2023年11月4日(土)千葉県 幕張メッセ

<出演者>

Bring Me The Horizon / BABYMETAL / HYDE / Crossfaith / coldrain