YOSHIKI(X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS)が10月13日(現地時間)にイギリス・ロンドンのロイヤルアルバートホールで、ワールドツアー「YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 'REQUIEM'」のイギリス公演を開催。ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団と共演した。

YOSHIKIは2017年にX JAPANでイギリス・ウェンブリーアリーナでの単独公演を開催したのに続き、ソロで150年以上の伝統を誇るロイヤルアルバートホールでのコンサートを実施。イギリスにおける“2大音楽殿堂”を制覇したのは、アジア人アーティストで初となった。

ロンドン公演には特別ゲストとして、イギリスのエリー・ゴールディングと、アメリカのセイント・ヴィンセントが登場。YOSHIKIはエリーと彼女の代表曲である「Love Me Like You Do」を披露し、セイント・ヴィンセントとは映画「YOSHIKI:UNDER THE SKY」でも演奏された楽曲「NEW YORK」のクラシックアレンジをパフォーマンスした。

さらにYOSHIKIは、“イギリスの国民的オーケストラ”とも呼ばれるロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団との共演で、亡き母に捧げる新曲「REQUIEM」や、天皇陛下即位10周年の奉祝曲「Anniversay」、X JAPANの新曲として7月に配信リリースされた「Angel」、X JAPANの名バラード「ENDLESS RAIN」「Tears」などを演奏。さらにオーケストラによる生演奏をバックにしたドラムソロも繰り広げられ、観客は5分以上にわたってスタンディングオベーションを送った。

なおYOSHIKIは10月20日にアカデミー賞授賞式の会場として知られるアメリカ・ロサンゼルスのドルビーシアター、10月28日に世界の音楽の殿堂として知られるアメリカ・ニューヨークのカーネギーホールでコンサートを行う。

セットリスト

「YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 'REQUIEM'」2023年10月13日 イギリス・ロイヤルアルバートホール

ACT 1

01. Amethyst

02. Tears

03. Angel

04. Miracle

05. Forever Love

06. Kiss the Sky

07. Anniversary

ACT 2

01. 弦楽セレナーデ (DRUM solo)

02. 悲歌のシンフォニー(DRUM solo)

03. Say Anything

04. Swan Lake

05. NEW YORK(featuring St.Vincent)

06. Love Me Like You Do(featuring Ellie Goulding)

07. Red Swan

08. Requiem

09. Without You

10. OPUS 13 in A-minor

11. ART OF LIFE

12. ENDLESS RAIN

YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 'REQUIEM'(※終了分は割愛)

2023年10月20日(金)アメリカ・ロサンゼルス ドルビーシアター

2023年10月28日(土)アメリカ・ニューヨーク カーネギーホール

※日付はすべて現地時間