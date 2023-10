乃木坂46賀喜遥香 夏休みから活動復帰！川﨑桜と語る“帰る場所”があること

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2週間ぶりの登場となった10月12日(木)の放送では、復帰報告と、お休みの間に代打パーソナリティをつとめた後輩の川﨑桜とともに“帰る場所”があることについて語りました。賀喜:わたし賀喜遥香は、9月末から少しの間夏休みをいただいておりました! 今日から活動も帰って来させていただくんですけど、家を出るときに何を持っていけばいいかわからなくて、「何を持っていけばいいんだっけ~。あ! ラジオってペンがいる!」って思って。引っ張り出したら、ウシさんのボールペンで……(笑)。いつもはTOKYO FMさんのかっこいいボールペンをかっこつけて持ってきているんですけど、間違えてウシさんのボールペンを持ってきちゃいました(笑)。まだちょっとフワフワしているかもしれないんですけど、楽しくできたらいいなって思います。よろしくお願いします!そして、私がお休みをしている間、代わりに授業を届けてくれていたのが、“さくたん”こと5期生の川﨑桜ちゃん! 実はなんと!今日もサプライズで呼んじゃいました~!川﨑:こんばんは。乃木坂46、5期生の川﨑桜です!遥香先生こんばんは! そして、おかえりなさい! お休みはゆっくりできましたか? 私がラジオを聴くようになった「きっかけ」であるこの「乃木坂LOCKS!」で、遥香先生におかえりなさいと言えることを嬉しく思います! これからまたよろしくお願いします!(16歳)賀喜:嬉しい~、よろしくお願いします!川﨑:やっぱり、「おかえりなさい」っていう言葉ってすごく嬉しいですよね。賀喜:嬉しいね~。どちらかというと、いままでは言う側だったり、言われているのを見ていた側だったから。いろんな所に帰ってくるとこあったんだなって思って。川﨑:みんな本当に、賀喜さんが復帰されるのを待ち望んでいたので。本当に早くファンのみなさんの前に、元気な姿を見せてあげてほしいです!賀喜:見せる! 嬉しい~! ラジオを聴くきっかけになったっていうのも嬉しいからね。この「乃木坂LOCKS!」も、聴いてくれているかな?川﨑:絶対、聴いてくれていますよ!賀喜:あったかいメッセージをありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/