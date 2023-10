岡崎体育「切り替えへんほうがいい」“嫌なことを忘れたい”10代に伝える立ち向かう解決法

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。10月のマンスリーアーティストは、岡崎体育さんです。10月11日(水)の放送では、「気持ちが切り替わらない」というお悩みに回答しました。最近、部活の大会で負けてしまったり、自分のミスで怒られてしまったりと嫌なことが続いています。嫌なことを忘れて切り替えたい! と思ってはいるのですが、なかなか立ち直れません。気持ちを切り替えたいときって、どうやっていますか?なるほど、切り替えたいと。それは大事やね〜。でも切り替えが大事なのは、そのリアルタイムのときだけというか……。大会の試合中とかそういうときは切り替えていいんやけど、大会が終わってからは、実は切り替えへんほうがよかったりするのよね。大会終わってから切り替えようとしてしまうと、自分の根本的なミスとかそういうところを無視してしまうことになるから。大会が終わってからは、なんで自分がそういうところで怒られてしまったり嫌なことが続いてるのか、っていうのを考えて、それをなんとか改善していこう! っていう自分の中の考え方の新陳代謝というか……。自分が今直面している問題をどう解決するかっていうのは、実は立ち向かったほうがいいんですね。なので、切り替えたいっていう気持ちを1回捨てて、自分の今直面していることに真正面からぶつかってみる。そんな気持ちってすごく大事やなって思います。次の大会ではミスしーひんように、次怒られへんようにするにはどうしたらいいか、っていうところね。これをしっかり考えられる人が、どんどん山を登っていくんじゃないかなって思います。今回選曲された「季節の報せ」は、10月4日(水)発売のコンセプトアルバム『OT WORKS Ⅲ』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/