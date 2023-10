Saucy Dog石原慎也「前はあんまり音楽聴かなかった」意外な告白に同席ミュージシャンもびっくり

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。10月11日(水)の放送では、リスナーの「最近、どんな音楽を聴いていますか?」という質問に回答したのですが、ミュージシャンとしては意外なエピソードがありました。石原:今夜は、俺が最近“普通に聴いている音楽”を紹介していきたいと思います!石原:雅楽ね。これはインプットのために聴いています。いろいろと新しいことを取り入れたいと思って。こういう楽器とか新しい音を取り入れたいなと思って、最近、家でずっと1人でかけています。雅楽をかけながら掃除をしたり、料理作ったりね。楽器も買いましたよ。笙という和音が流れる笛も買ったし、神楽鈴っていう鈴も買ったし。石原:これね、コードとかはすごくシンプルで、メロディーも難しいわけじゃないんだけど、すごい秀逸で。声がやっぱり素敵……! ちょっと懐かしい感じもする。あとイントロが、尾崎豊の「I LOVE YOU」にちょっと似ている。石原:イントロから犬の声が入っていて、すごく落ち着くでしょ? 急に懐かしい感じ。(ベースの秋澤)和貴とかめっちゃ好きそう。和貴が好きな音楽とかも研究しようと思って、よく送ってもらうんだけど。そのほうが、息が合いそうですじゃないですか。作る曲とかもね。これね、ドラムが遠くで鳴ってる感じもいいんですよね、入ってくる感じが。石原:俺が、音楽を聴き始めたのも……っていうか、正直、前はあんまり音楽聴かなかったの(笑)。最近、聴き始めたんだけど……(笑)。あんまり音楽聴くタイミングがわかんなくて。この前、飲みに行ったんですよ。米津さんと絵音さんと、ほな・いこかさんと4人で飲んでて。「なんか俺、音楽聴かないんすよね」って言ったら、「え! 聴かないの!?」みたいな感じになって(笑)。「音楽聴いたほうがいいよ」って言ってくださって。米津さんとかも、最近自分の中できてるトレンドの音楽とか話してんの。でも俺、全然入っていけなかったから……聴かなすぎて(笑)。それで、これじゃダメだ! と。それで、「音楽どこで聴いてるんですか?」って聞いたら、「移動中に聴いてるよ」みたいな、タクシーとかでね。「そうか~!」と思って。だって自分たちが作ってる音楽も、通勤時とかに聴いてくれてることが多いわけだから。自分もそういうときに聴かないとね、って思って聴き始めました(笑)。みなさんもぜひ聴いてみてはいかがでしょうか。雅楽、いいよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/