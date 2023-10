鬼頭明里の声優裏話「アドリブは結構あります」「教室のガヤは隣の人との普通の会話」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月10日(火)の放送は、声優・アーティストの鬼頭明里さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、声優の裏話を聞いたところ意外な返答がありました。こもり校長:声優さんって、アドリブってあるんですか?鬼頭:結構ありますね。“ここアドリブ”って台本に書いてあったり。COCO教頭:へー!鬼頭:メインでしゃべっているキャラクターの裏でワチャワチャしているキャラクターとかは、アドリブのことが多いです。こもり校長:それって緊張しません?鬼頭:緊張しますね(笑)。結構ぶっこんでくる役者さんもいれば、それっぽい感じでやる人もいますね。教室のガヤとかもみんなで録ることがあるんですけど、そういうときは隣の人と普通の会話をしています(笑)。こもり校長:“かましてやろうか”みたいな人はいるんですか?鬼頭:それをすると……「ちょっと、そぐわない会話をしている人がいますね」みたいな(笑)。COCO教頭:ばれてる!鬼頭:結構ばれますね。録り直しになります(笑)。こもり校長:俺、やっちゃいそうだな……(笑)。鬼頭:(笑)。鬼頭明里さんは、10月11日(水)にニューシングル「Magie×Magie」をリリース。この楽曲は、鬼頭さんが主役の瀬名垣一咲を演じるテレビアニメ「お嬢と番犬くん」のエンディングテーマです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/