ちゃんみな、「I’m Not OKのMVを25歳誕生日にサプライズ公開

ちゃんみなが、10月14日の25歳の誕生日に「Im Not OK」のミュージック・ビデオを公開した。

【動画を見る】「Im Not OK」ミュージック・ビデオ

「Im Not OK」は今年4月にリリースされた4thフルアルバム『Naked』の収録曲で、3月に自身最大規模の横浜アリーナで開催したワンマンライブ「AREA OF DIAMOND」で初披露されたゼロ年代の海外ロックを思わせる曲調の全編英語詞の楽曲。18歳から音楽活動を続けてきたちゃんみなが25歳になり、周りの人たちとのギャップを感じる中でも「Im Not OK. And thats OK, Thats me」という自己肯定の気持ちを込めた1曲となっている。「AREA OF DIAMOND」で披露する際にちゃんみなは「コロナ禍の2~3年間、私、大丈夫じゃなかったんです。みんなに会えないあいだ、ちょっとおかしかったんです。今思えば辛かったんですね。でも、大丈夫じゃないって言っていいんだと気付いたんです。みんなも無理しないで、大丈夫じゃないって言っていいんだよ。今からやる曲は、そんな曲です」と語った楽曲。「Im Not OK」のミュージック・ビデオは、タイトルの通り”大丈夫じゃない”ちゃんみなの心の内を吐露した内容となっている。

また、10月25(水)には映像作品『AREA OF DIAMOND』がBlu-rayとDVDで発売する。同作品にはメイクを落とすパフォーマンスが大きな反響を呼んだ「美人」(現在YouTubeにて337万回再生)や、サプライズゲストが話題となったSKY-HIとの「Holy Moly Holy Night」や「美人 (Remix) feat. Awich」、「Dont go feat. ASH ISLAND」を含む全25曲を収録し、ちゃんみなによる副音声も収録。また特典映像として、ライブのリハーサルから当日に密着したメイキング映像も収録される。その他ブックレットと初回プレスにはONLINE Meet&Greetとプレミアム・プレゼントキャンペーンに応募できてるシリアルコード(同時に応募可能)が封入される。

<リリース情報>

ちゃんみな

『AREA OF DIAMOND』

発売日:2023年10月25日(水)

予約リンク:https://CHANMINA.lnk.to/AREAOFDIAMOND

仕様:

DVD(2枚組) WPBL-90624/5 定価:税込4950円(税抜4500円)

Blu-ray WPXL-90297 定価:税込5500円(税抜5000円)

収録内容:

<DVD>

・Disc1:「AREA OF DIAMOND」(2023年3月21日@横浜アリーナ)全編

・Disc2:メイキング映像

<Blu-ray>

・「AREA OF DIAMOND」(2023年3月21日@横浜アリーナ)全編

・メイキング映像

<ツアー情報>

AREA OF DIAMOND2

2023年12月17日(日)宮城:Sendai Gigs

2023年12月21日(木)福岡:Zepp Fukuoka

2024年1月13日(土)大阪:オリックス劇場

2024年1月14日(日)大阪:オリックス劇場

2024年1月16日(火)愛知:名古屋市公会堂

2024年1月26日(金)埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール

2024年1月29日(月)東京:LINE CUBE SHIBUYA

2024年1月30日(火)東京:LINE CUBE SHIBUYA

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/