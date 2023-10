BABYMETALの特別番組「【ベビネットDA DA DA】BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 編」が、明日10月14日21:00からYouTubeで配信される。

「ベビネット DA DA DA」はBABYMETALによるテレビショッピング風の特番。今回の「ベビネット」は、10月11日にライブ映像作品およびライブ音源アルバム「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」がリリースされたことを記念して配信される。

「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」は1月に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されたBABYMETALの復活ライブの模様を収録した作品。「ベビネット」では本作のダイジェスト映像とともに、見どころや特典、番組企画によるスペシャルアイテムを紹介する。なお、このスペシャルアイテムは番組配信後から販売される。

BABYMETAL「【ベビネットDA DA DA】BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 編」

配信日時:2023年10月14日(土)21:00~

配信URL:https://youtu.be/qcRWkjxadRg