10月20日に放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション 2時間SP」にano、Kyrie（アイナ・ジ・エンド）、Kroi、櫻坂46、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、羊文学が生出演する。
初出演となるanoは、の子（神聖かまってちゃん）が提供した新曲「涙くん、今日もおはようっ」とヒット曲「ちゅ、多様性。」を披露。Kyrieはスペシャルバンドメンバーの村上虹郎（G）、粗品（Key / 霜降り明星）とともに登場し、映画「キリエのうた」主題歌「キリエ・憐れみの讃歌」を歌う。
Kroiはアニメ「アンダーニンジャ」のオープニングテーマ「Hyper」、櫻坂46は森田ひかるがセンターを務める最新シングル表題曲「承認欲求」をパフォーマンス。初登場のJO1は3rdアルバム「EQUINOX」のリード曲「Venus」などを披露する。
GENERATIONSは9月に配信リリースした新曲「Diamonds」、ジャニーズWESTはテレビアニメ「キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編」のオープニングテーマ「AS ONE」を披露。初出演となる羊文学はテレビアニメ「『呪術廻戦』第2期」のエンディングテーマ「more than words」を演奏する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション 2時間SP」
2023年10月20日（金）20:00 ～ 21:48
＜出演者 / 歌唱曲＞
- ano「涙くん、今日もおはようっ」「ちゅ、多様性。」
- Kyrie（アイナ・ジ・エンド）「キリエ・憐れみの讃歌」
- Kroi「Hyper」
- 櫻坂46「承認欲求」
- JO1「Venus」ほか
- GENERATIONS from EXILE TRIBE「Diamonds」
- ジャニーズWEST「AS ONE」
- 羊文学「more than words」