BREIMENがメジャー移籍の詳細を発表した。
今月初めにアメリカ・ロサンゼルス州のエンゼルスタジアム前にて、メジャー移籍を発表したBREIMEN。表明後初となるワンマンツアー「COME BACK TO BREIMEN JAPAN TOUR 2023」の初日公演を本日10月13日に東京・Spotify O-EASTで開催し、活動5年間の集大成とも言える16曲を今夜限定のアレンジで披露した。そしてライブの最後には移籍先がソニー・ミュージックレーベルズのアリオラジャパンであること、2024年4月にメジャー1stアルバムがリリースとなることが明らかとなった。
BREIMEN「COME BACK TO BREIMEN JAPAN TOUR 2023」
2023年10月13日（金）東京都 Spotify O-EAST
2023年10月20日（金）大阪府 BIGCAT
2023年10月28日（土）広島県 Live space Reed
2023年10月29日（日）福岡県 LIVE HOUSE CB
2023年11月5日（日）石川県 Kanazawa AZ
2023年11月6日（月）愛知県 ElectricLadyLand
2023年11月21日（火）宮城県 仙台MACANA
2023年11月23日（木）北海道 Sound Lab mole