当時の未来や夢を今歌い直す…flumpool山村隆太 ベストアルバムに込めた思い

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月12日(木)は、flumpoolのボーカル、山村隆太さんがゲスト出演。デビュー15周年を記念したベストアルバム『The Best flumpool 2.0 〜 Blue[2008-2011]& Red[2019-2023] 〜』や、"続けること"について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:この15年の間、楽しいことや大変なこともあったと思いますが、15年続けるってものすごいことだと思うんです。山村:まぁ……そうですね。いろいろありました。こもり校長:そのなかで、大変なことって何かありましたか?山村:10月1日で15周年なんですけど、5年前の10月1日は、発声障害というか僕の声が出なくなって1年間活動休止していたんです。そのときは何もやることがないし、バンドとしても存続の危機だな、というときはありましたね。こもり校長:そういうときってナーバスになると思うのですが、何をしているときが平常を保っていられましたか?山村:僕の場合は……それまでは、人に頼ったり自分の弱さを伝えるのが苦手だったんです。でも、声が出ないからメンバーに言わなきゃいけないし、ファンにも伝わってしまうと……。ギリギリまで追い込まれても、どこかボーカリストとしての居場所を守りたかったんですけど、「声が出なくてもあなたはあなたよ」という……。自分の守っていた居場所というのは勘違いだったと、メンバーやファンやスタッフが思わせてくれて。そこからは、1人で頑張ろうとするんじゃなくて、誰かと一緒にがんばっていくほうが困難は乗り越えやすいし、頑張りやすいし、いいことしかないなと思えるようになりました。こもり校長:1人になって気づく部分があったというか?山村:そうですね。1人で泣くこともあったんですけど、待ってくれている人の存在に救われましたね。こもり校長:新曲の「泣いていいんだ」を含むベストアルバムが、10月9日にリリースされました。おめでとうございます!山村:ありがとうございます!こもり校長:CD2枚組で、ディスク1の「Blue盤」は2008年から2011までにリリースされた初期楽曲を中心に構成されたということで。デビュー曲の「花になれ」や(代表曲の)「証」などが収録されています。このアルバムのために、ボーカルを再録音されたそうですね。山村:そうなんですよ。15年の変化というか……いまはサブスクでプレイリストを組み替えられますけど、そういうふうになってほしくないなと思って。15年の間は(発声障害で)この声に悩まされてもきたので、メンバーとも相談して声の変化を感じてもらえるように再録音してもいいんじゃない? ということになりました。こもり校長:なるほど~。そしてディスク2の「Red盤」は、2019年から2023年までの楽曲で構成。これまで収録されていなかった楽曲や新曲も収録されています。山村:そうですね。「Blue盤」は"青春のBlue"と言っていて。過去の曲を歌うということで、聴き比べながらやっていたんですけど。15年前の歌や表現って、追い越せない部分があって。こもり校長:へ~!山村:いまのほうがテクニックは確実にあるし、リズムであったりピッチであったり……そういうものは、全然負けないんですけど。そのときの衝動的なものは……書きたての手紙が一番伝わるように、当時にしか出せないものはあるなと感じています。でも、だからこそ15年経って……昔、青春時代に聴いていた音楽をあらためて聴いて、当時思っていた未来と今ではイメージが違うなとか、「夢」という歌詞も20代と30代のいま歌うのとでは、意味が変わっているんだろうなとか。そういうのが1つでも伝わればいいな、と思ってレコーディングしました。――ここで、「泣いていいんだ」オンエアこもり校長:新曲の「泣いていいんだ」をお届けしましたが、さきほどの話を聞いて、"自分のままでいいんだ"というのが……ちょっと背伸びしたい自分もいるし、それをすることがダサいと思う自分もいて。それを認めた瞬間が一番自分らしいのかな、とか……。山村:自分は対人関係で結構悩んじゃうんですけど、それでも人前ではどういう自分でいるか、どういう自分を出していくか、どう表現していくか、というのは大人になっても難しいですね。それを「泣いていいんだ」という言葉に込めて……自分の生き方へのエールじゃないですけど、こういうふうに生きていけたらいいなと思いも込めて作りました。flumpoolは、年末に東京・横浜・大阪の3箇所で行うビルボードライブツアー『「ROOF PLAN」〜Sweet Christmas Session〜』を、2023年3月からは3年ぶり11度目となる全国ツアー『15th Anniversary tour 2024「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜」』を開催。詳細はオフィシャルサイトまで。