flumpool「俺ら、変わってないな」デビュー15周年で感じた頑張れる原動力

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月12日(木)は、flumpoolのボーカル、山村隆太さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、デビュー15周年を迎えた心境や、COCO教頭との共通点を語りました。こもり校長:お久しぶりです! (前回の出演から)1年半ほどの間に、教頭が代わりました!山村:よろしくお願いします。はじめましてですよね?COCO教頭:はじめましてですっ!山村:でも、テレビでは拝見していたので……「アメトーーク!」かな? 初めてテレビに出られたみたいな。COCO教頭:あのぅ、そうですね……はい(笑)。こもり校長:教頭が硬いね(笑)。COCO教頭:まさか、TVで私を観てくださっていたなんて!山村:いやいや(笑)。でも、大阪の箕面(出身)ですよね?COCO教頭:(山村さんは大阪の)松原市ですよね?こもり校長:近いんですか?山村:電車で1時間ほどですかね? (地下鉄)御堂筋線で千里中央のほうに行って……。COCO教頭:そうです、そうです! 年代も近いですよね?山村:85年生まれです。COCO教頭:私は86年なので……。山村:ホンマに同期みたいなもんですね!COCO教頭:ほぼ同期です!こもり校長:flumpool警備員は、10月1日でデビュー15周年を迎えました。おめでとうございます!山村:ありがとうございます!こもり校長:15年間変わらないものってありますか?山村:僕たちは幼なじみで幼稚園のころから付き合いがあって、もともとが友達スタートなので、そういうのは変わらないですね。COCO教頭:うんうん。山村:この間、15年前のライブ音源がたまたま出てきたんです。それを聞いていたら……ライブのMCで「(楽曲制作など)苦しいことはあるけど、聴いてくれるみんなが待ってくれているだけで頑張れる」と言っていたんです。それを聞いて、「俺ら、変わってないな」って(笑)。いくら経験を積んでもうまくいかないことってあるんですけど、それでも「誰かが待っていてくれる」と思うと頑張れる原動力になるのは変わっていないですね。こもり校長:すごい話ですね。山村:意外だったんです。当時はとんがってがむしゃらにやっていたんだろうな、と思っていたんですけど(笑)。そういう気持ちは、いまと全然変わっていなかったですね。(flumpoolは、番組では"警備員"と呼ばれています)この日の放送では「助けて~! 存続の危機!!!」をテーマに……・「放送部の廃部の危機です。先輩が引退して4人になってしまい、文化祭や体育祭での音響や機材の準備で人数が足りず、あと4、5人入部してほしいです」という16歳・「女優になることが夢なのですが、親から反対されて心が揺らいでいます」という16歳・「送別会に有志でギターを演奏するのですが、自信がなくて辞退しようか悩んでいます」という17歳と電話をつなぎました。