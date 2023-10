SEVENTEEN・JEONGHAN「不思議な感覚でした」音楽番組でYOASOBI、新しい学校のリーダーズ、Mrs. GREEN APPLEらと共演

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。10月12日(木)の放送では、9月14日に放送された『NHK MUSIC EXPO 2023』に出演した感想を伝えました。JEONGHAN:JEONGHAN先生は、先月『NHK MUSIC EXPO 2023』に出演しました。生徒(リスナー)のみなさんは、見てくれたかな? (新曲の)「イマセカ(今 -明日 世界が終わっても-)」をしましたね!そのときが新鮮に思い出されます。(観客には)泣いているCARAT(ファン)のみなさんがいらっしゃったんです。新しい曲をやると言っていなかったのかな? 知らなかったようでしたね。「ん? この曲は何?」というような顔をしていて、僕は見れなかったんですが「泣いているCARATの方がいた」とメンバーが言っていました。楽しいステージでした!JEONGHAN:そこではとても有名なアーティストのみなさんとお会いできて、不思議だったし良かったです。普段からYOASOBIのみなさんの曲が好きなんですが、実際に見ることができて不思議な感覚でした。新しい学校のリーダーズのみなさんは、とても不思議でよかったです。「不思議だな、オトナブルーだ……!」と思っていました(笑)。Mrs. GREEN APPLEのみなさんは本当に歌が上手で、とにかくとても不思議で楽しかったです。CARATのみなさんと直接会うことができて楽しかったし、とても気分よく放送を終えることができました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/