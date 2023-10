BABYMETAL、テレショップ番組「ベビネットDA DA DA」配信決定

BABYMETALが、テレショップ番組「【ベビネットDA DA DA】BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 編」を10月14日(土)の夜9時(日本時間)からBABYMETALオフィシャルYouTubeチャンネルで配信することを発表した。

【写真を見る】BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ASIA (タイ・バンコク公演)

これは、最新Blu-ray/DVD/LIVE VINYL「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 」の発売を記念したもの。今回の配信では、ベビネットがお勧めする、とっておきのアイテムとして、10月11日(水)発売のBlu-ray/DVD/LIVE VINYL『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』をピックアップする。BABYMETALのもうひとつの物語・復元計画「THE OTHER ONE」が遂に完結を迎え、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制による新生BABYMETALが誕生した、BABYMETALの歴史に深く刻まれ、伝説となったぴあアリーナMM2DAYS公演の模様を収録した作品からのダイジェスト映像とともに、作品の見どころや聴きどころを紹介する。

また、番組視聴者へ向けた「ベビネットDA DA DA」限定特典のお知らせや、「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 」の発売を記念して「ベビネットDA DA DA」が独自に企画したスペシャルアイテムの紹介も予定している。このスペシャルアイテムは、完全受注生産で、番組放送後から販売スタートとなるとのこと。

<番組情報>

BABYMETAL「【ベビネットDA DA DA】BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 編」プレミア公開

配信日時:10月14日(土)9:00PM(JST)

配信先:BABYMETALオフィシャルYouTubeチャンネル

https://youtu.be/qcRWkjxadRg

テレショップ番組特設オンラインショップ

販売時間:10月14日(土)番組終了後~(JST)

※オンラインショップのURLは、番組配信中に公表いたします。

※特典数には、限りがございます。

※スペシャルアイテムは完全受注生産となります。

※オンラインショップ限定商品には、法人別の通常特典は付きません。予めご了承ください。