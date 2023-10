SCANDAL「カコフェス」に出演！TOMOMI「私が育ってきた河川敷でフェスの光景を見ることができるなんて、感動しました！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月9日(月)の配信では、リスナーから寄せられた兵庫県加古川市の音楽イベント「KAKOGAWA MUSIC FES 2023 re:START」の感想を紹介しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:さて、今回は……。TOMOMI:カコイチ セカイイチ! 「カコフェス」レポート!HARUNA:そう、今回はTOMOMIさんのターンです。TOMOMI:そうやった。9月24日に、私の地元でおこなわれた「加古川ミュージックフェス(KAKOGAWA MUSIC FES 2023 re:START)」、略してカコフェスに出演しました! お越しいただいたみなさん、スタッフのみなさん、そしてメンバーの3人! ありがとうございました!一同:こちらこそありがとうございました。カコイチ(過去イチ)、そして世界一のカコフェスを……え、世界一!?MAMI:そうよ、世界一。TOMOMI:カコフェスに来てくれた、みなさんからいただいたメールも紹介しながら、1本まるまる時間の許す限り、振り返っていきたいと思います。まず、私の感想から。想像していたのは地元のお祭りに、ちょっとしたステージがある、みたいなイメージだったの。でも、しっかりフェスの会場になっていて、ステージも3つくらいあって、出店もたくさんあって。私が育ってきた河川敷でフェスの光景を見ることができるなんて、感動しました!みんな大好きな河川敷だったから、コロナ禍もあって花火大会もなくなっちゃったりして、加古川の人も寂しい感じだったの。なかなか人が集まる機会がなかったから、久しぶりにあんなに大勢で集まることができて、加古川の人たちも嬉しかったと思う。もちろん私も嬉しかったし、地元の友達もいっぱい来てくれて幸せだったなあって、本当にそう思います。HARUNA:加古川の人たちの、加古川に対する愛がものすごくて、それが伝わってくるフェスだったね。たくさんのステージがあって、自分たちもトリでやらせてもらって、地元のバンドと一緒にできたのも良かったよね。RINA:どこを見てもいいフェスやなぁって(思った)。HARUNA:あったかかったね。RINA:前日が大阪でイベントやったから、大阪から車で移動してきて、会場に着いて。駐車場に入ったときから、スタッフさんが優しくて温かいの。動員数もすごかったよね。ドキドキワクワクしたフェスだった。HARUNA:すごい楽しかったよね。リスナーからメールも届いているので、紹介しますね。<リスナーからのメール・どろしーさん>初めまして。SCANDALが大好きな友達に誘われてカコフェスに行きました。フェス自体に行くのが初めてで緊張していたのと、ちょっとした遠征で早起きで眠かったのですが、駅に着く前から河川敷のにぎわいで一気にテンションが上がりました。強い日差しで暑かったのですが、さまざまな方のステージを観て楽しんだり、食べ物もおいしくいただきました。最後にSCANDALのステージを観て、加古川に来てよかったと思いました。フェスが終わったあとの夕暮れ(しかも雲が出ている)の河川敷はとても風が気持ちよく、なんとも言えない高揚した気持ちになりました。またライブに行きます。TOMOMI:嬉しい~。お友達に誘われて来てくれて、メールまで送ってくれるなんて。HARUNA:そういうことだね。TOMOMI:嬉しい~。加古川までわざわざ来てくれてありがとう。RINA:初めてのフェスだったけど、最高やったね。TOMOMI:過ごしやすかったしね。続いてのメール……。<リスナーからのメール・加古川のワイスカさん>SCANDALのみなさん、こんばんは。昨日は加古川へようこそ。そして、ともちゃんはお帰り。ありがとうございました!市民会館ぶりの加古川でのライブ。見慣れた景色に囲まれて、そこにSCA(SCANDALの略称)ちゃんがいて、歌って。みんなの笑顔があふれているのって、なんて最高なんだろうと思いました。そして、たまたまなんですが、申し合わせたようによくSCAちゃんのライブで遊んでいた人たちともプチ同窓会のようになり、驚きとともに嬉しい気持ちでいっぱいになりました。ぜひ、また加古川でライブを開催してください。そしてともちゃん観光大使! 楽しみにしています!TOMOMI:ほんまによろしく頼む! どこに問い合わせたらいいの?HARUNA:直接言ったほうがいいんじゃない?TOMOMI:直接言ったらいいの? 一応、X(旧:Twitter)のアカウントはチェックしたんですよ。HARUNA:加古川の?TOMOMI:うん、加古川の。MAMI:フォローした?TOMOMI:いや、フォローはまだしてない……。MAMI:したほうがいいよ!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056