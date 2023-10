SEVENTEEN・JEONGHAN「12人のメンバーが親友」「一番大変な時に助けてくれる」出会ったころのエピソード

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。10月10日(火)の放送では、リスナーから届いた“最高の誕生日の思い出”を紹介。親友との出会いについてのメッセージを取り上げ、自身がメンバーと出会ったころのエピソードを伝えました。私の忘れられない誕生日の思い出は、今から3年前の高校1年生の誕生日です。私が高校に入学した2020年はちょうどコロナ禍真っ只中で、やっと学校に通えるようになったころに私は誕生日を迎えました。誕生日の当日、学校に行くとたくさんの友達に「おめでとう」とお祝いをしてもらいました。さらに忘れられない思い出は、これまで一度も話せていなかったクラスの女の子に、この日初めて声をかけられたことです。その子は人見知りであんまり人に話しかけないのに、その日たくさんの友達から「おめでとう」と言われている私の様子を見て、一言「おめでとう」と言ってくれました。その日をきっかけに徐々に仲良くなって、高校を卒業した今では毎日連絡したりお出かけしたりする大親友になりました。3年前の誕生日は、大親友をプレゼントしてもらった忘れられない大切な日になりました。(19歳)JEONGHAN:すごいじゃん(拍手)。こういった思い出はいいですよね。コロナ禍があって学校に行けなくて、友達に会えるかどうか悩んでいたと思うのですが、登校できたタイミングで誕生日が来て……! みんなからお祝いを受けて、どれだけ嬉しかったことでしょう。そんななかで、いままで1度も話したことをなかった友達から話しかけてくれて、「おめでとう」と言ってくれて、その友達が親友になった! とても素晴らしいストーリーですね。親友の話が出ましたけど、僕が親友と仲良くなったきっかけは……僕も人見知りがひどくて、友達と仲良くなることがちょっと難しいんです。メンバーで言うならば、先に僕に寄り添ってくれて……練習生になってちょっと気まずく隅っこにいるときに、先に挨拶してくれて、タクシーも「一緒に乗ろう」「一緒にご飯食べよう」と言ってくれた友達。その12人のメンバーが親友だと言えると思います。一番大変な時に助けてくれる人が親友ですよね。(このリスナーも)3年前に得た親友が、これから一番大変なときにそばで助けてくれる友達になってくれるんじゃないかなと思います。お互い仲良く過ごしてね。おめでとうございます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/