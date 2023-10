親や先生に「うっせぇな」って言ったことある？反抗期に戸惑う10代の声

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月11日(水)は、「反抗期武勇伝〜あの頃は、若かったなぁ〜」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、“反抗期”について語り合いました。こもり校長:教頭は、10代のころに「うっせぇな」って言ったことある?COCO教頭:「うっせぇな」「うるさい」……あるね。お母ちゃんにある。こもり校長:お母さんに!?COCO教頭:そうね。中2のころは、超反発した言い方をしてたかもしれない。校長は?こもり校長:「うっせぇな」……ないかもな、直接は。COCO教頭:“直接は”って、どういうこと?こもり校長:面と向かっては言ったことない。怒られたあとで1人になったときに、「うっせぇなぁ……」ってむかついていることはあったけど。親に直接言ったことはないね。先生にも……直接はないな。私はいまたぶん反抗期で、母に注意されたことに対して反抗的な態度で言い返してしまいます。自分が悪いのはわかっているし、素直に聞き入れれば母とも楽しく過ごせるのもわかっています。だけど言い返しちゃいます。正直どうしたらいいかわかりません。(14歳)こもり校長:まさに、反抗期真っただ中にいる生徒(リスナー)からの書き込みなんだけど、教頭はこれを聞いてどう思う?COCO教頭:最初に頭に浮かんだのは、「距離感が近いのかな」ってこと。こもり校長:お母さんとね。COCO教頭:自分の反抗期は中2から中3の間だったんだけど、ずっと近くにいるから、お母さんも私にイライラしているのよ。言い方も……普通に「それやめてね」と言ってくれればいいんだけど、「なんでそれしてんの?」みたいな。売り言葉に買い言葉じゃないけど、こっちも同じ熱量で返してしまってたんだよね。だから、距離感が近いんじゃないかな。こもり校長:俺は、中学から1人で東京に来ちゃったこともあって、母親との距離感みたいなものがわからないから。10代のときは母親と6年くらいしか一緒に住んでないから、反抗期みたいな感覚がわからないんだよね。ただ1つだけ、この(リスナーの)話を聞いて思うのは……自分がすごく戸惑っているんだろうな、ということ。“こうしたらいい”という答えがあるのはわかっているけど、従えない自分の感情って何? みたいな。COCO教頭:はいはい。こもり校長:その葛藤がすごくあるんだろうな、と感じるのと、(このリスナーのように)「今、自分は反抗期なんだな」と気づいている生徒がたくさんいるんだろうな、と思うんだよね。そういう生徒は、毎日葛藤するしかないのかな……? とか、そういうことを思うね。COCO教頭:この“反抗期”という言葉は、大人目線で見たものだから、「なんかイライラするし、虫の居所が悪いし……なんなんこれ」「でも、これが反抗期なのかな?」と思っている生徒も多いかもね。こもり校長:ということで、今夜は「親がむかつく」とか「何を言っているか理解できない」、「家に帰るのもダルい」……そんなことを思っている生徒に、授業を届けていきます!COCO教頭:はい!こもり校長:今夜は、反抗期を一足先に終えた生徒に、当時周りの人にやってしまったことを武勇伝として語ってもらいながら、いまはどう感じているのかを教えてもらいたい。反抗期は悪いことではないので、暗くなったり重くなったりする必要はないと思っています。むしろ、武勇伝として語ってください!この日の放送では……・「中3のときにお母さんと口論になり家出したら、心配したお母さんが警察に通報しました」という16歳・「小4のときの担任の先生が嫌いで、反抗して宿題をしなかったせいでアホになりました。今は改心して学年2位です」という18歳・「中学生のころ、友達が学校を飛び出したのを見て、自分も追いかけて抜け出しました」という19歳・「30年前に反抗期がありました。お弁当に入っていた卵焼きの味で母と口論になったのですが、その後冷凍食品のオムレツを開発する仕事に就きました」という47歳と電話をつなぎ、当時の思い出を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/