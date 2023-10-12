日本サッカー協会（JFA）は12日、13日に行われる日本代表との一戦に臨むカナダ代表の来日メンバーを発表した。
カナダ人指揮官マウロ・ビエロ監督は、バイエルンに所属する快足ウインガーのアルフォンソ・デイヴィスや、リールでプレーする大型FWジョナサン・デイヴィッドらを順当に選出。昨年11月に、2－1で勝利を収めた日本相手に連勝を狙う。
なお、『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023』日本vsカナダの一戦は、19時35分キックオフ予定となっており、テレビ朝日系列にて全国生中継およびABEMAにて生配信されることが決定している。
カナダ代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ミラン・ボージャン（スロヴァン・ブラチスラヴァ／スロバキア）
マクシム・クレポー（ロサンゼルスFC／アメリカ）
デイン・セント・クレア（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
▼DF
スティーヴン・ヴィトーリア（チャヴェス／ポルトガル）
リッチー・ラリア（バンクーバー・ホワイトキャップス）
サム・アデクグベ（バンクーバー・ホワイトキャップス）
スコット・ケネディ（ヴォルフスベルガー／オーストリア）
カマル・ミラー（インテル・マイアミ／アメリカ）
デレク・コーネリアス（マルメ／スウェーデン）
アリスター・ジョンストン（セルティック／スコットランド）
モイーズ・ボンビト（コロラド・ラピッズ／アメリカ）
リュック・ド・フジュロル（フルアム／イングランド）
▼MF
デイヴィッド・ホイレット（バンクーバー・ホワイトキャップス）
ジョナサン・オソリオ（トロントFC）
サミュエル・ピエット（CFモントリオール）
チャールズ・アンドレアス・ブリム（プレストン／イングランド）
マチュー・ショニエール（CFモントリオール）
アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）
イスマエル・コネ（ワトフォード／イングランド）
▼FW
サイル・ラリン（マジョルカ／スペイン）
ハリー・ペイトン（マザーウェル／スコットランド）
アイク・ウグボ（カーディフ・シティ／イングランド）
リアム・ミラー（プレストン／イングランド）
ジョナサン・デイヴィッド（リール／フランス）