12月27、28、29日に大阪・インテックス大阪で行われるライブイベント「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「RADIO CRAZY」はFM802が主催する年末恒例のライブイベント。第1弾では27組のメインステージの出演者が発表され、27日にCreepy Nuts、THE ORAL CIGARETTES、キタニタツヤ、10-FEET、東京スカパラダイスオーケストラ、にしな、My Hair is Bad、緑黄色社会、ヨルシカ、28日にアイナ・ジ・エンド、クリープハイプ、帝国喫茶、Tele、This is LAST、flumpool、ヤバイTシャツ屋さん、UNISON SQUARE GARDEN、凛として時雨、29日にOKAMOTO'S、KANA-BOON、Saucy Dog、THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET)、THE BAWDIES、SHISHAMO、w.o.d.、Chilli Beans.、ハンブレッダーズの27組がラインナップされた。

イベントのチケットの詳細はオフィシャルサイトで確認を。

FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023

2023年12月27日(水)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

Creepy Nuts / THE ORAL CIGARETTES / キタニタツヤ / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / にしな / My Hair is Bad / 緑黄色社会 / ヨルシカ



2023年12月28日(木)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / クリープハイプ / 帝国喫茶 / Tele / This is LAST / flumpool / ヤバイTシャツ屋さん / UNISON SQUARE GARDEN / 凛として時雨



2023年12月29日(金)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

OKAMOTO'S / KANA-BOON / Saucy Dog / THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET) / THE BAWDIES / SHISHAMO / w.o.d. / Chilli Beans. / ハンブレッダーズ