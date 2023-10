12月28日から31日まで千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 23/24」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは、ano、Awich、SILENT SIREN、緑黄色社会、Eve、imase、syudou、10-FEET、KANA-BOON、羊文学、MY FIRST STORY、サンボマスター、sumikaら60組。2021年末から活動を休止していたSILENT SIRENは今回の「COUNTDOWN JAPAN」より活動を再開する。

公式アプリ・Jフェスでは10月17日16:00までチケットの第2次先行予約を受け付けている。

COUNTDOWN JAPAN 23/24

2023年12月28日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

新しい学校のリーダーズ / ano / Awich / Awesome City Club / Creepy Nuts / Kroi / the quiet room / SILENT SIREN / the shes gone / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / Da-iCE / ちゃんみな / DISH// / トンボコープ / ハンブレッダーズ / FOMARE / ベリーグッドマン / マカロニえんぴつ / Mr.ふぉるて / LANA / reGretGirl / 緑黄色社会 / and more



2023年12月29日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

秋山黄色 / amazarashi / アンジュルム / Eve / imase / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / キタニタツヤ / ZAZEN BOYS / syudou / -真天地開闢集団-ジグザグ / すりぃ / 10-FEET / TOOBOE / みゆはん / め組 / モーニング娘。'23 / ヤバイTシャツ屋さん / yama / ヨルシカ / Reol / Roselia / and more



2023年12月30日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

Ivy to Fraudulent Game / おいしくるメロンパン / KANA-BOON / 神はサイコロを振らない / クリープハイプ / Conton Candy / 佐野元春&THE COYOTE BAND / SHISHAMO / シャイトープ / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Tele / Nulbarich / Novelbright / 羊文学 / flumpool / MY FIRST STORY / My Hair is Bad / 優里 / UNISON SQUARE GARDEN / 夜の本気ダンス / and more



2023年12月31日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / indigo la End / 打首獄門同好会 / カネヨリマサル / ゲスの極み乙女 / coldrain / サバシスター / 35.7 / サンボマスター / シンガーズハイ / 水曜日のカンパネラ / 四星球 / 須田景凪 / ずっと真夜中でいいのに。 / sumika / チョーキューメイ / Nothing's Carved In Stone / NEE / にしな / ねぐせ。 / NOISEMAKER / ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / ブランデー戦記 / BLUE ENCOUNT / PEDRO / bokula. / ポルカドットスティングレイ / マルシィ / moon drop / ヤングスキニー / yutori / WurtS / and more