鬼頭明里「史上最強に“かわいい”に全振りしています！」新曲『Magie×Magie』MVはピンクの世界観

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月10日(火)の放送は、声優・アーティストの鬼頭明里さんがゲスト出演。11日(水)リリースのニューシングル「Magie×Magie」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:(楽曲オンエア後)今、聴いてもらったのは、鬼頭先生のニューシングル「Magie×Magie」です。女の子の恋する感じや、後ろでチュンチュン言ってるのがいいですね~!鬼頭:ありがとうございます!こもり校長:こんなに全振りで、“かわいい”みたいな感じは初ですか?鬼頭:なかなかないですね。個人のアーティスト活動のなかでは、史上最強に“かわいい”に全振りしています。こもり校長:しかもこの曲は、鬼頭先生が主人公の瀬名垣一咲役で出演するテレビアニメ「お嬢と番犬くん」エンディングテーマにもなっているんだって!鬼頭:そうなんです。こもり校長:主人公も演じながら、エンディングテーマではこんなにかわいい曲を歌えるのはどうですか?鬼頭:まず、声優人生で少女漫画作品の主役をやるのが1つの夢だったんです。それが叶っただけでも嬉しいのに、エンディングもタイアップて歌わせていただけるのは……(役として)キャラクターソングを歌うこともあるんですけど、今回はアーティストとして歌わせていただくということで。キャラクターソングとはまた違って、物語の世界観全体を表現する感じですごく楽しかったです。こもり校長:う~ん!鬼頭:アフレコが進んだ状態でレコーディングをさせてもらったので、主人公の一咲の気持ちや作品全体の雰囲気もわかりつつでできたんです。そこもまた良かったなと思います。こもり校長:ミュージックビデオもすごいですよね。男子は好きなシーンが多いんじゃない? みたいな(笑)。COCO教頭:かわいいのよ~。こもり校長:キレイなピンクなのよ~。鬼頭:(笑)。COCO教頭:鬼頭先生がイヤリングをこうやる(耳に当てて選ぶ)シーンがめっちゃ好きなんです。鬼頭:嬉しい!COCO教頭:恋心をめちゃめちゃ表していて、1つを付けるにしてもすごく悩むじゃないですか。鬼頭:そうですよね、「どれにしようかな?」って。COCO教頭:あそこがすごい好きだった~!全員:(笑)。この日の放送では、「恋の魔法にかけられたい」をテーマに……・「学校に推しの男の子がいます。たまたま会った彼に笑顔を褒められて恋に落ちたい」という15歳・「文化祭の準備期間にクラスの女の子の買い出しに付き合い、“絶対1位をとろうね”と励まし合ううちに恋に落ちたい」という16歳・「放課後の廊下で好きな女子に急に話しかけられて、最終的には告白されたい」という18歳と電話をつなぎました。メインキャラクターはリスナーが、理想の相手は鬼頭さんが担当し、校長、教頭も参加して、恋に導くシチュエーションを演じました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/