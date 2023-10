鬼頭明里 “上京するか、地元に残るか…”　イラスト好きの少女が声優の道へ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月10日(火)の放送は、声優・アーティストの鬼頭明里さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、声優を目指すようになった経緯を聞きました。こもり校長:鬼頭先生って、もちろん声はキレイだし歌もうたえるし……。鬼頭:ありがとうございます……!こもり校長:それに加えて、イラストも描けるんですね!鬼頭:そうですね。得意なんです。COCO教頭:(鬼頭さんのイラストを見て)うまっ! 絵はいつごろから描かれているんですか?鬼頭:小学生の女の子が自由帳に描くような“お絵描き”から始まって、ずっと描いていますね。こもり校長:すごいですよね。絵が好きだったのが、どこから声優を目指したんですか?鬼頭:もともとアニメや漫画が好きで、オタクだったんです。その延長で絵も描いて……という感じだったんですけど、普通にアニメもずっと好きだったので声優さんにも興味はあったんです。こもり校長:うんうん。鬼頭:でも私は地元が愛知で、声優さんになるには上京しないといけなかったんです。基本、東京にしか仕事はないので。でも上京するつもりはそんなになくて、親のお金で大学に通わせてもらって(笑)、地元でのんびり絵でも描いていこうかなと思っていたんですけど……。高校の進路を決めるタイミングで「地元の美大にでも通おうと思っている」と話したら、「大学に行かせてあげるお金はないから、自分で奨学金を借りて行ってね」と言われて。そのときに、自分で奨学金を借りてまで大学に行きたいか? と言われれば、そうでもないな……と思って。じゃあ何する? となったときに、地元の大学にこだわらなくていいなら、上京してバイトとかしながら(声優を)目指すのもアリなのかなと思って。そこで、急に方向転換した感じです。COCO教頭:へ~……!鬼頭:イラストも好きなので、「声優を目指してダメだったら、イラストの道に戻ろうかな」と思っていました。こもり校長:でも、声優とイラストの仕事が、紐づくことがあるかもしれないですよね。鬼頭:そうですね。(いまも)イラストのお仕事がもらえたりもします。COCO教頭:すごいよね。鬼頭明里さんは、10月11日(水)にニューシングル「Magie×Magie」をリリース。この楽曲は、鬼頭さんが主役の瀬名垣一咲を演じるテレビアニメ「お嬢と番犬くん」のエンディングテーマです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/