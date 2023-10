「バレーでは顔面レシーブ」「バスケではゴールがどっちかわからなくなる」スポーツの日に聞いた10代の“運動神経に困ってる”エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月9日(月・祝)は、「運動神経困ってる逆電」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、スポーツが苦手な10代リスナーと電話をつなぎ話を聞きました。“身長が高いなどの見た目のイメージから、運動ができると思われる”という、18歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜の主役は、運動が苦手な生徒(リスナー)です。運動神経で困っている生徒の話を聞いていきます。私は164cmで、学年の女子の中でもまぁまぁ高めの身長です! しかもショートカットなので、ボーイッシュな見た目から「運動神経良さそう」「運動できそう」とよく言われます。しかし全然そんなことなくて、体力測定では肩身の狭い思いをしております。体育祭などでも「足速そう! リレー出てくれない?」などなどお誘いを受けるのですが、「すみません、こんな見た目ですが運動音痴で……」みたいな感じです(笑)。こもり校長:“ルックスのせいで期待値が高い”みたいな?リスナー:はい。身長が高いので「運動ができそう」と言われるんですけど、50mも9秒台とかなんです。COCO教頭:それは……ごめんだけど、ちょっと遅いよね。リスナー:遅いです(笑)。COCO教頭:でもたしかに、身長が高いと運動できそうって思われるよね。リスナー:そうなんです。体育の授業でも……運動神経以前の問題かもしれないんですけど、バスケをやっていると自分のチームのゴールがどっちかわかんなくなるんです。全員:(笑)。COCO教頭:それは、空間認知能力じゃない?リスナー:もう、向いてないんです(笑)。こもり校長:「スポーツの日」にぴったりの生徒だ! ボールをパスされても、どっちに向かって走ったらいいかわかんない、ってこと?リスナー:そうですね。とりあえず、味方っぽい人に投げるんですけど……(笑)。「そっちじゃない!」って言われて。「あ、あ、ごめん」って言うと、「もういいから立ってて!」みたいな(笑)。こもり校長:そのレベルかぁ。リスナー:バレーも、この間のクラスマッチで……(柔らかいボールを使用する)ソフトバレーだったんですけど、がっちり顔面レシーブをやって(笑)。「漫画かよ!」って言われました(笑)。COCO教頭:(笑)。リスナー:バスケもバレーもサッカーでも、何の競技をやっても「そこに立っていてくれればいいから」「ブロックとかキーパーの邪魔とか、ゴールの邪魔とかして! 身長高いから大丈夫だよ!」「壁になって!」って言われます。COCO教頭:やることが決められるんだ! 参加したい気持ちはあるの?リスナー:一応あります。「邪魔しないように」とは思うんですけど、やりたくても運動音痴と知っている友達からは、「とりあえずそこに立っていてくれれば、威圧感でなんとかなるから」みたいな……(笑)。COCO教頭:164cmあるからね。こもり校長:そうか~。でも、周りもどう扱っていいかわからないのかもね。リスナー:まぁでも……足は速くなりたいです!全員:(笑)。COCO教頭:私は球技はダメだったけど、50mは7秒台だったのね。リスナー:めっちゃ速い! どうすればいいですか!?COCO教頭:これは……天性のものもあると思うんだけど、陸上部の人は速くなっていくわけじゃん? だとしたら、走り込みしかないんじゃない?リスナー:あ~……。こもり校長:どうする? 走り込む?(笑)。リスナー:が、がんばります!全員:(笑)。この他には……・「走り方が、“欽ちゃん走り”と言われます」という17歳・「球技大会では、“見る専枠”が欲しいです」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/