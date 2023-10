「ダンスができる＝運動ができる」ではない!? 365日ダンスをしているこもり校長「運動はできないです！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月9日(月・祝)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、運動神経とダンスとの関係性について語りました。この日は、「運動神経困ってる逆電」と題して放送。スポーツが苦手だというリスナーと電話をつないでエピソードを聞いたのですが、今回の企画を説明する際に、GENERATIONSのパフォーマーとして日々ダンスを披露しているこもり校長の運動神経が話題になりました。こもり校長:今日は「スポーツの日」だね。「スポーツの日」とは……“スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う”という日なんです。COCO教頭:硬いな……!こもり校長:SCHOOL OF LOCK! が注目したのは、“他者を尊重する精神”というところです。この“他者”には……スポーツが得意な人だけじゃなくて、苦手な人もいるはずなのよ。COCO教頭:たしかに。こもり校長:だから……今夜の主役は、運動が好きな生徒(リスナー)ではなく、運動が苦手な生徒です。運動神経が悪い、スポーツが苦手、ボールを投げたら後ろに飛んでいった、走り方がロボットよりぎこちない、プールに入ったらすぐに沈む……そんな運動神経で困っている生徒の話を聞いていきたい!COCO教頭:なるほどね! それを、365日ダンス仲間とダンスをしているような、運動神経がバッキバキのこもり校長がアドバイスをしていく、ということ?こもり校長:いや、なぜ僕が“他者を尊重する精神”というところに目を付けたのか……。「運動ができない生徒もいる」と言いましたが、僕はそこにいます。僕は運動ができないです!COCO教頭:そっち側の人!? バッキバキに、パフォーマンスしているじゃないですか!こもり校長:はい、でも運動はできないです! 「ダンスができる=運動ができる」という世の中のイメージを覆すために、僕はこの世界にやってきました!!!COCO教頭:力強い……(笑)。こもり校長:さっき言った……「ボールを投げたら後ろに飛んでいった」、「走り方がロボットよりぎこちない」、僕もコレです(笑)。まぁ、プールはちょっと沈むかな……くらい。COCO教頭:筋肉質だからね(笑)。みんなからのメッセージを待っています!この日の放送では……・「走り方が、“欽ちゃん走り”と言われます」という17歳・「身長が高くて運動ができそうに思われますが、バスケではどっちにゴールしたらいいかわからなくなります」という18歳・「ボールを顔で受けてしまいます。球技大会では、“見る専枠”が欲しいです」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/