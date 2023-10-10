BE:FIRST、Ado、King Gnu、サザン…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月7日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:55）。10月7日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月7日（土）付）を発表しました。ランキング圏外から再登場↑ 10月4日（水）には、同曲も収録したEP『THE BOOK 3』がリリースされました。初登場！ 11月25日（土）と26日（日）には、自身最大規模のキャパシティとなる、さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ「Eve Live 2023 『花嵐』」が開催されます！先週の6位から2ランクダウン↓ 同曲は、映画「ミステリと言う勿れ」の主題歌。ちなみに、10月5日（木）に井口理（いぐち・さとる）さんが30歳の誕生日を迎えました！初登場！ 同曲は、11月15日（水）にリリースされるアルバム『replica』に収録されている新曲で、9月29日（金）にサプライズで先行配信が開始されました。先週の7位から1ランクアップ↑ 2024年4月21日（日）には、ワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 "III"」が横浜アリーナで開催されます。先週の4位から1ランクダウン↓ 神奈川・茅ヶ崎公園野球場で開催された「茅ヶ崎ライブ2023」では、全国270館の映画館でライブビューイング（9月30日、10月1日のみ）も実施され、会場とライブビューイングをあわせて4日間で約27万2,000人を動員しました！先週の9位から5ランクアップ↑ 同曲はテレビアニメ「ONE PIECE」（フジテレビ系）の主題歌です。また、2024年3月からは、3年ぶりとなるアリーナツアー「SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024」の開催が決定しています！先週の1位から2ランクダウン↓ 2024年1月からスタートする全国5大ドームツアー「King Gnu Dome Tour『THE GREATEST UNKNOWN』」各会場のSS席と、東京公演のバルコニー席が早くも完売しています！先週の3位から1ランクアップ↑ 同曲は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」のコラボレーション楽曲です。そして、今週の第1位は……？先週の2位から1ランクアップ↑ ヨーロッパ最大級の音楽授賞式「2023 MTV EMA」のベスト・アジア・アクト賞に日本代表としてBE:FIRSTがノミネートされました！――番組ではほかにも、ゲストパートに川崎鷹也さんが登場。現在開催中のライブツアー「川崎鷹也 弾き語りTOUR 2023 ぬくもり～旅の途中～」の話などを伺いました。----------------------------------------------------＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:55パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/cdj/