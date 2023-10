山本彩のライブBlu-ray「SAYAKA YAMAMOTO LIVE TOUR 2023 -&-」が12月13日にリリースされることが決定した。

この映像作品には山本が6月から8月にかけて行ったライブハウスツアーよりファイナルにあたる東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の模様を収録。「Bring it on」「劣等感」など4thアルバム「&」の収録曲を中心とした彼女のパフォーマンス映像が楽しめる。

本作はボックス仕様のファンクラブ限定盤も用意され、ツアーのドキュメンタリーを収録したBlu-ray、ライブ本編の音源を収録した2枚組CD、200ページを超えるLPサイズのフォトブック、アクリルスタンドキーホルダーが収められる。FC限定盤の予約申し込みは10月23日まで。YouTubeでは収録映像を約3分に凝縮したティザーが公開されている。

山本彩「SAYAKA YAMAMOTO LIVE TOUR 2023 -&-」収録曲

01. Don't hold me back

02. Bring it on

03. 喝采

04. unreachable

05. 劣等感

06. 風の日

07. 蛍

08. ゼロ ユニバース

09. 追憶の光

10. ラメント

11. JOKER

12. Weeeekend☆

13. TRUE BLUE

14. ドラマチックに乾杯

<アンコール>

15. yonder

16. Are you ready?

<ダブルアンコール>

17. Bring it on