マイク・シノダ、過去と未来を繋げる新曲「Already Over」MV公開

リンキン・パークのメンバーで、ソロでも活動しているマイク・シノダの新曲「Already Over / オールレディー・オーヴァー」が2023年10月6日(金)より配信スタートした。

本楽曲は、マイク・シノダ自身が作曲作詞、歌、楽器とすべて担当し、リンキン・パークで親しみのあるバンド・サウンドを重視した楽曲。アートワークは伝説の写真家Mike Millerと画家のDusty Deenによるもの。

本楽曲についてマイク・シノダは、「「Already Over / オールレディー・オーヴァー」は僕の好きなギターで遊んでいるときに思いついた曲なんだ。このギターは、今年の3月にリリースした曲「In My Head / イン・マイ・ヘッド」とLinkin Park(リンキン・パーク)の曲「What Ive Done / ワット・アイフ・ダン」で使った。Linkin Park(リンキン・パーク)ファンも喜ぶ曲だと思う。僕にとってこの曲は過去とまだ未知だけど確実な未来へ繋げる曲なんだ」と語っている。

合わせてミュージック・ビデオも公開されている。

<リリース情報>

マイク・シノダ

「オールレディー・オーヴァー」

2023年10月6日(金)リリース

https://mikeshinodajpn.lnk.to/alreadyover

オフィシャルサイト: https://www.mikeshinoda.com/