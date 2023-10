◆ 本拠地ビジョン演出の楽曲でおなじみ

オリックスの今季最終戦となった10月9日のソフトバンク戦(京セラドーム大阪)の特別始球式に、スターダストプロモーション「STARDUST PLANET」所属のガールズグループ・AMEFURASSHIが登場した。

AMEFURASSHIは愛来(あいら)、市川優月、小島はな、鈴木萌花の4人による洗練されたダンス・パフォーマンスとパワフルなボーカルが魅力のクループ。

楽曲「Tongue Twister」の歌詞中に登場する「You can do it!! やってみよう!」が、チームが今季キャッチフレーズとして掲げる「We can do it!」とリンクしていることに、ビジョン演出などを担当する球団事業推進部イベントグループの木寺一樹さんが着眼。今季から従来の約2倍に拡大された大型スクリーンの人気ビジョン演出となっている、イニング間に行われる選手とファンの合成ツーショットに「Tongue Twister」を採用したのがきっかけで、始球式が実現した。

投球を担当したのは、「チームのエース」(市川さん)という愛来さん。「中学時代にソフトボール投げで女子の中で一番でした」というだけあって、小田裕也に対しストライク投球でスタンドを沸かせた。

楽曲が京セラで流れたことは、ファンらがSNS上に書き込んでくれたことで初めて知ったそうで、「グループLINEで盛り上がった」という。

グループの合言葉は「みんなに幸せの雨を降らせます」。大阪市内は雨模様だったが、雨天中止が無縁の京セラドーム大阪のスタンドに、幸せの笑顔をもたらした。

取材・文=北野正樹(きたの・まさき)