明治安田生命J2リーグの第38節が7日と8日に行われた。

首位を走るFC町田ゼルビアはホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。先制点を許したものの、前半のうちに藤尾翔太と宇野禅斗がゴールを決めて逆転に成功する。しかし、試合終盤の82分と90+2分に立て続けに失点。再び1点ビハインドとなった。それでも、90+7分に宇野がこの日2得点目を奪い、試合終了間際の劇的ゴールで追い付くことに成功。引き分けに持ち込んだ。

3位の清水エスパルスはホームで2位のジュビロ磐田と対戦。スコアレスで迎えた41分に乾貴士のゴールで先制すると、後半は磐田に押し込まれる展開に。それでも、粘り強い守備で1点を守り切り、“静岡ダービー”を制した清水が2位に浮上した。

ホームに大分トリニータを迎えた東京ヴェルディは16分に生まれた稲見哲行のゴールが決勝点となり、1-0で勝利。勝点「65」で磐田と並んだものの、得失点差で上回り、3位に浮上した。

そのほか、5位のジェフユナイテッド千葉はホームで水戸ホーリーホックと対戦し、1-1のドロー。ホームに山口を迎えた最下位の大宮は15分に室井彗佑のゴールで先制すると、56分にアンジェロッティが追加点をマーク。終了間際に1点を返されたものの、逃げ切りに成功し、今季初の3連勝で最下位から抜け出した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第38節

▼10月7日(土)

大宮アルディージャ 2-1 レノファ山口FC

東京ヴェルディ 1-0 大分トリニータ

清水エスパルス 1-0 ジュビロ磐田

V・ファーレン長崎 5-1 藤枝MYFC

▼10月8日(日)モンテディオ山形 2-0 栃木SC

いわきFC 2-2 ベガルタ仙台

ザスパクサツ群馬 0-0 ファジアーノ岡山

ジェフユナイテッド千葉 1-1 水戸ホーリーホック

FC町田ゼルビア 3-3 ヴァンフォーレ甲府

ツエーゲン金沢 0-2 ブラウブリッツ秋田

徳島ヴォルティス 0-1 ロアッソ熊本

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(72/+35)

2位 清水(67/+36)

3位 東京V(65/+22)

4位 磐田(65/+21)

5位 千葉(61/+9)

6位 長崎(58/+12)

7位 甲府(57/+7)

8位 山形(55/+5)

9位 岡山(55/+2)

10位 大分(54/+6)

11位 群馬(54/-3)

12位 秋田(47/-9)

13位 水戸(46/-8)

14位 藤枝(45/-11)

15位 徳島(44/-8)

16位 仙台(44/-11)

17位 いわき(44/-17)

18位 熊本(43/0)

19位 栃木(42/-6)

20位 山口(42/-26)

21位 大宮(36/-37)

22位 金沢(33/-27)

◆■第39節の対戦カード

▼10月20日(金)

19:00 甲府 vs 長崎

▼10月21日(土)

13:00 いわき vs 清水

▼10月22日(日)

14:00 秋田 vs 仙台

14:00 水戸 vs 群馬

14:00 栃木 vs 大分

14:00 東京V vs 千葉

14:00 金沢 vs 山形

14:00 藤枝 vs 大宮

12:30 山口 vs 岡山

14:00 徳島 vs 磐田

13:00 熊本 vs 町田