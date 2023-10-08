明日10月9日に放送・配信開始される成田良悟、藤本新太原作によるTVアニメ「『デッドマウント・デスプレイ』第2クール」の新PVが公開された。
新PVでは、崎宮ミサキ役として出演もしている水瀬いのりによるオープニングテーマ「スクラップアート」をバックに、第2クールに登場するキャラクターが次々に登場。第1クールの最後に姿を見せた阿牙倉百矢、そして今後登場する氷黒の姿も収められている。
TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」第2クール
放送情報
TOKYO MX：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:00～
BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:00～
サンテレビ：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:30～
KBS京都：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:00～
AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日22:30～
北海道テレビ：2023年10月15日（日）より毎週日曜日25:45～
配信情報
dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題：地上波同時配信
他の配信サービスでも順次配信
スタッフ
原作：成田良悟・藤本新太（掲載「ヤングガンガン」スクウェア・エニックス刊）
監督：薩摩良寛
シリーズ構成・監督協力：小野 学
キャラクターデザイン：阿部 恒
脚本：小野 学・菅原雪絵・冨田頼子
音響監督：山口貴之
録音スタジオ：HALF H・P STUDIO
音楽：F.M.F（奈良悠樹・eba・うたたね歌菜）
アニメーション制作：GEEKTOYS
キャスト
四乃山ポルカ：榊原優希
崎宮ミサキ：水瀬いのり
繰屋匠：内田雄馬
岩野目ツバキ：江口拓也
荒瀬耿三郎：岡本信彦
倉木リサ：種崎敦美
雷小幽：福圓美里
四乃山呂算：山路和弘
四乃山小夜：大地葉
阿字城イズナ：大久保瑠美
一ノ瀬古瑠斗：長谷川育美
合川咲姫：白石晴香
※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。
(c)成田良悟・藤本新太／SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会