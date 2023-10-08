明日10月9日に放送・配信開始される成田良悟、藤本新太原作によるTVアニメ「『デッドマウント・デスプレイ』第2クール」の新PVが公開された。

新PVでは、崎宮ミサキ役として出演もしている水瀬いのりによるオープニングテーマ「スクラップアート」をバックに、第2クールに登場するキャラクターが次々に登場。第1クールの最後に姿を見せた阿牙倉百矢、そして今後登場する氷黒の姿も収められている。

TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」第2クール

放送情報

TOKYO MX：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:00～

BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:00～

サンテレビ：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:30～

KBS京都：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:00～

AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日22:30～

北海道テレビ：2023年10月15日（日）より毎週日曜日25:45～

配信情報

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題：地上波同時配信

他の配信サービスでも順次配信

スタッフ

原作：成田良悟・藤本新太（掲載「ヤングガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：薩摩良寛

シリーズ構成・監督協力：小野 学

キャラクターデザイン：阿部 恒

脚本：小野 学・菅原雪絵・冨田頼子

音響監督：山口貴之

録音スタジオ：HALF H・P STUDIO

音楽：F.M.F（奈良悠樹・eba・うたたね歌菜）

アニメーション制作：GEEKTOYS

キャスト

四乃山ポルカ：榊原優希

崎宮ミサキ：水瀬いのり

繰屋匠：内田雄馬

岩野目ツバキ：江口拓也

荒瀬耿三郎：岡本信彦

倉木リサ：種崎敦美

雷小幽：福圓美里

四乃山呂算：山路和弘

四乃山小夜：大地葉

阿字城イズナ：大久保瑠美

一ノ瀬古瑠斗：長谷川育美

合川咲姫：白石晴香

※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。

(c)成田良悟・藤本新太／SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会