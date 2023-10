竹内まりやが12月20日に通算45枚目のシングル「君の居場所(Have a Good Time Here)」をリリースする。

2019年10月に発売された「旅のつづき」以来、約4年ぶりのオリジナルシングルであり、デビュー45周年の第1弾アイテムとなる本作。タイアップのために書き下ろされたという表題曲は、人々に癒しを与えて優しく包み込むような、ハートウォーミングなナンバーとなっている。タイアップの詳細については追ってアナウンスされる。

シングルのカップリングには、今年4月からテレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」のメインテーマとしてオンエアされている楽曲「Brighten up your day !」を収録。さらに「すてきなホリデイ」のリマスターバージョン、クリスマスの定番曲「The Christmas Song」のカバーも収められる。

竹内まりや「君の居場所(Have a Good Time Here)」収録曲

01. 君の居場所(Have a Good Time Here)

02. Brighten up your day!

03. すてきなホリデイ(2023 New Remaster)

04. The Christmas Song

05. 君の居場所(Have a Good Time Here)(Original Karaoke)

06. Brighten up your day!(Original Karaoke)

07. すてきなホリデイ(2023 New Remaster)(Original Karaoke)

08. The Christmas Song(Original Karaoke)