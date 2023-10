セリエA第8節の3試合が7日に行われた。

インテルはボローニャと対戦。11分にフランチェスコ・アチェルビが試合の均衡を破ると、13分にはラウタロ・マルティネスが今季リーグ戦10ゴール目を挙げて早々にリードを広げる。しかし、インテルは19分に1点を返されると、52分にはボローニャの同点ゴールを許し、試合は2-2のドローに終わった。

首位浮上のチャンスが巡ってきたミランは、敵地でジェノアと対戦し、87分にクリスティアン・プリシッチが先制点を挙げる。すると後半アディショナルタイム8分、守護神のマイク・メニャンが退場となり、ストライカーのオリヴィエ・ジルーが急造GKを務める事態に。ピンチの場面もあったがクロスバーに救われてリードを守ると、後半アディショナルタイム12分にはジェノアのGKジョゼップ・マルティネスも退場。試合終了間際にジルーが本職顔負けのビッグセーブを披露したミランは1点を守り抜き、4連勝でインテルをかわして首位に浮上した。

“トリノ・ダービー”は前半に得点が生まれずスコアレスで折り返すと、後半開始早々にコーナーキックの流れからフェデリコ・ガッティがユヴェントスに先制点をもたらす。ユヴェントスは62分、アルカディウシュ・ミリクがCKに頭で合わせてリードを広げる。2-0でトリノを破ったユヴェントスは、2試合ぶりの白星で今季5勝目となった。

今節の試合結果は以下の通り。

◆■セリエA第8節

▼10月6日(金)

エンポリ 0-0 ウディネーゼ

レッチェ 1-1 サッスオーロ

▼10月7日(土)

インテル 2-2 ボローニャ

ユヴェントス 2-0 トリノ

ジェノア 0-1 ミラン

▼10月8日(日)

モンツァ vs サレルニターナ

フロジノーネ vs ヴェローナ

ラツィオ vs アタランタ

カリアリ vs ローマ

ナポリ vs フィオレンティーナ