MOONCHILD、2nd EP『Friends Are For』ジャケットアートワーク公開

MOONCHILDが、11月29日（水）にリリースする2nd EP『Friends Are For』のジャケットアートワークを公開した。

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LDH JAPANとHYBEの日本法人であるHYBE LABELS JAPANとの初共同プロジェクトであり、ØMI（CDL entertainment）全面プロデュースによるガールズグループ、MOONCHILD。タイトル曲である「Friends Are For」は、原作コミックが全世界シリーズ累計5500万部の鈴木央による人気作『七つの大罪』の正統続編のTVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』（TBS系全国28局ネット）のエンディングテーマ。10月8日（日）0:00から「Friends Are For」TV SIZEがEPリリースに先行して各配信ストアより配信スタートされる。

また、11月29日（水）発売となるEPの完全生産限定盤（グッズ付アニメ盤）・期間生産限定盤（アニメ盤）は描きおろしアニメ絵柄ジャケット仕様となっており、完全生産限定盤にはジャケット絵柄のアクリルキーホルダーが同梱される。

＜リリース情報＞

MOONCHILD

「Friends Are For」TV SIZE

2023年10月8日（日）配信スタート

https://moonchild-jp.lnk.to/fByESP

MOONCHILD

2nd EP『Friends Are For』

2023年11月29日（水）発売

CD（予約）購入リンク：https://moonchild-jp.lnk.to/ik5XSD

=収録内容=

1. Friends Are For TV SIZE

2. Friends Are For

3. Warning

4. Friends Are For ‒Instrumental-

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