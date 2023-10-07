MOONCHILD、2nd EP『Friends Are For』ジャケットアートワーク公開

MOONCHILDが、11月29日（水）にリリースする2nd EP『Friends Are For』のジャケットアートワークを公開した。
【画像を見る】2nd EP『Friends Are For』ジャケットアートワーク
LDH JAPANとHYBEの日本法人であるHYBE LABELS JAPANとの初共同プロジェクトであり、ØMI（CDL entertainment）全面プロデュースによるガールズグループ、MOONCHILD。タイトル曲である「Friends Are For」は、原作コミックが全世界シリーズ累計5500万部の鈴木央による人気作『七つの大罪』の正統続編のTVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』（TBS系全国28局ネット）のエンディングテーマ。10月8日（日）0:00から「Friends Are For」TV SIZEがEPリリースに先行して各配信ストアより配信スタートされる。
また、11月29日（水）発売となるEPの完全生産限定盤（グッズ付アニメ盤）・期間生産限定盤（アニメ盤）は描きおろしアニメ絵柄ジャケット仕様となっており、完全生産限定盤にはジャケット絵柄のアクリルキーホルダーが同梱される。
＜リリース情報＞
MOONCHILD
「Friends Are For」TV SIZE
2023年10月8日（日）配信スタート
https://moonchild-jp.lnk.to/fByESP
MOONCHILD
2nd EP『Friends Are For』
2023年11月29日（水）発売
CD（予約）購入リンク：https://moonchild-jp.lnk.to/ik5XSD
=収録内容=
1. Friends Are For TV SIZE
2. Friends Are For
3. Warning
4. Friends Are For ‒Instrumental-
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