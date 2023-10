上白石萌歌（adieu）「素敵に寄り添ってくれる曲」“この時季に聴きたい”いきものがかり『月とあたしと冷蔵庫』

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。10月5日(木)の放送では、『お月様をモチーフにした曲』をテーマに、自身の楽曲やリスナー推薦曲を紹介しました。上白石:だいぶ涼しくなってきましたね。空を見上げると、ものすごく高い位置にお月様が煌々と光っていたりして……気温がどんどん下がってくると空気もすごく軽くなって、空もいつもより綺麗というか進んでいく感じがしますね。そんな今夜は、『お月様をモチーフにした曲』を聴いていこうと思います!(adieuの「穴空きの空」を聴きながら)今、後ろで流れている「穴空きの空」も……お月様が空をくりぬいた、穴を開けたみたいに“まるで美しい”という意味でこのタイトルなんです。adieuにも月を歌った曲がありますが、今日はみんなから届いた曲も聴いていきます!『私の好きな月に関するもえうたは、いきものがかりの「月とあたしと冷蔵庫」です。私は月が見える夜の時間、いろんなことを考えすぎるほど考えてしまいます。生きてれば悩みは絶えないけれど、それを抱えながらも1個ずつ乗り越えていこう! と、明日を頑張る勇気をくれる曲です。とても素敵で不思議な力を持つ曲だな、と聴く度に思います。夏から秋に変わろうとしているこの時季この時間帯にピッタリの曲です!(19歳)上白石:私もこの曲が大好きで…それこそ10代半ばぐらいだったんですけど、いきものがかり先生のアルバムをずっとずっと聴いていました。私にとってもすごく特別な曲です。(楽曲を聴きながら)いい曲ですね~……! 夜はみんなが今日やったことを終えてお家に帰って、1人になる時間もあると思うんですけど。そういうときに自分と向き合って悩んだり考えたりすることって、ものすごく私は大事だと思っていて。そんな時間に、とっても素敵に寄り添ってくれる曲だなと思っています。ボーカルの(吉岡)聖恵さんの声って、本当に素敵ですよね。とても透明だし、でも強いし。いきものがかりさんの曲ってたくさんジャンルがあって、でもその曲1つ1つに聖恵さんが丁寧に向き合っていらっしゃって。曲ごとに人格がどんどん変わっていくような、すごく変幻自在なアーティストだな、と思ってとても大好きです!久しぶりに聴いたら、私も今日この曲を聴いて寝たくなりました。いやぁ、いいですね~……みんなそれぞれに夜を彩る曲があって、とても素敵だなと思いました。このほかには、Perfumeの「Moon」と、なすお☆の「星屑レクイエム」、が紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/