乃木坂46川﨑桜「小学校からフィギュアスケートをやっていた」スケート漬けの学生生活

桜先生、こんばんは! 僕は、初期のドキュメンタリー映像で、桜先生がフィギュアスケートをしている姿を見て、かわいいお顔とカッコいいスケート姿とのギャップに胸がときめいたのを覚えています。今日のラジオも、スケートのように滑らかなトークを楽しみにしています!川﨑:"と、とと、ときめいた"……すみません、いっぱい噛んじゃいました(笑)。メッセージありがとうございます!私は小学校のころからフィギュアスケートをやっていて、スケート漬けの日々を送っていました。フィギュアスケートって、"級"があるんですよ。初級から8級まであって、上の段に行くほど上級レベルみたいな感じなんですけど、いい級に上がりたいと思って毎日やっている学生生活でした! ちなみに、そんな私のスケートの様子は、フジテレビスポーツのYouTubeのほうに(「世界フィギュアスケート選手権2023」オープニングセレモニーでのスペシャルパフォーマンス動画が)上がっていたり、その裏側の様子も『乃木坂配信中』という、乃木坂46の公式チャンネルで見ることができるので、 もしよければチェックしてみてください!