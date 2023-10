「全力でサポートしていきたい」ヨビノリたくみが受験生を応援するラジオ番組『ヨビノリLOCKS!』スタート

登録者数100万人超の教育系YouTuber・ヨビノリたくみさんが、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。10月より毎週金曜日に、受験生を応援するコーナー『ヨビノリLOCKS!』を担当します。初回となる10月6日(金)の放送では、自己紹介とコーナーの説明をおこないました。生徒(リスナー)のみなさん、はじめまして! 今日から毎週金曜日、受験生のために授業をお届けするヨビノリたくみです! よろしくお願いします! 期間限定で開講する「ヨビノリLOCKS!」が始まりました! 約半年間、僕、ヨビノリたくみが、頑張る受験生のみなさんのために、ここでしか聴けない“プラチナ級”の授業をお届けしたいと思います。“プラチナ”ということで、今回の授業を聴いていただければ、みなさんに何かしらの“白金”が……あっすみません。“発見”があると思いますので、ぜひ楽しんでください!私はYouTubeチャンネル『予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」』をやっていまして、「“予備”校の“ノリ”で学ぶ」から「ヨビノリ」と呼んでいます。今回は「予備校のノリ」の“ヨビノリ”じゃなくて、特別版ということで!「眠れる力を“ヨビ”起こし、受験を“ノリ”越えていく」の“ヨビノリ”で、みなさんを全力でサポートしていきたいと思います!今日はレクリエーションとして、3つのポイントに分けて授業を説明していきたいと思います。理数系の質問はもちろんですけど、どんな質問でもオッケーです。例えば、「計算ミスをしちゃうんですけど、どうしたらいいですか? 防ぐ方法ありませんか?」とか、「英単語って、どう覚えればいいですか?」みたいな質問も受け付けております。そうしたみなさんからの“問”に対して、僕は“最適解”を導き出したいと思います!例えば「無限ってなんですか?」みたいな深い質問から、「勉強しなきゃいけない理由ってなんですか?」みたいな、学校で先生に聞きにくいような質問でも、バンバン答えていきたいと思います!メッセージが採用された生徒には、世界に1つだけの直筆メッセージ入りカロリーメイトスペシャルボックスと、音声メッセージ入りチェキをプレゼントします!カロリーメイトってね……僕の個人の感想なんですけど、食べているときに「今、俺頑張ってるな」って気がしますよね(笑)。自分も受験生のときに、そう思って自己肯定感を高めていました! ぜひみなさんも、そういうふうに使ってみてください!こうやって声でみなさんとコミュニケーションを取るのはなかなかない経験なので、すごくワクワクしています! これからよろしくお願いします!「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/