【2023年開催】湘南エリア秋祭りイベントまとめ！各地スケジュールを…

秋風が心地よく吹き抜けるようになり、湘南エリアでは秋祭りの季節を迎えます。

秋の湘南エリアは花火大会やオクトーバーフェスト、体験型イベントやグルメイベントなどさまざまなお祭りが開催されます。

本記事では、秋に開催される湘南エリアのイベントや日程を一挙紹介!

心地よい湘南の雰囲気を感じながら、気になるイベントにぜひ参加してみてはいかがでしょうか?

それぞれの魅力をもつイベントがあなたを待っていますよ!

茅ヶ崎エリア

サザンビーチや茅ヶ崎里山公園など、海と山のバランスがほど良い茅ヶ崎市。秋の茅ヶ崎は酒造会社でのオクトーバーフェストや秋の夜空を彩る花火大会など、思い出に残るイベントが目白押しです。ここからは、茅ヶ崎で開催される秋イベントを紹介していきます。

【10月8日】茅ヶ崎ジャンボリー

10月8日、県立茅ヶ崎里山公園にてカントリー&ブルーグラスミュージックが楽しめる「茅ヶ崎ジャンボリー」が開催されます。広大な敷地の県立茅ヶ崎里山公園でアメリカンミュージックが生演奏で楽しめますよ。

湘南を中心に活動しているバンドが10組以上出演!ギターやマンドリン、バンジョーなど、普段あまりみられない楽器による演奏がなんと無料で楽しめるのです!

10時から開催されるイベントは、各バンドが生演奏で舞台を盛り上げます。広々した芝生の上で寝転んで演奏をみたり、軽快なカントリーミュージックに合わせステップを踏んでみたり楽しみ方も幅広いです。

さらに音楽をもっと楽しむためのフード類も充実!ハンバーガーやステーキ串、めずらしいキューバサンドも出店されますよ。

グルメ屋台の出店数だけでも15種類以上あるため、グルメを楽しむイベントとしてもおすすめ。

「グルメ一覧」

レストランTSUNAMI(ハンバーガー・ホットドッグ)THE NYC BOX(キューバサンド)ROCKET CHICKEN(オリジナルフライドチキン)レストランなんどき牧場 (茅ヶ崎メンチ・ハワイ塩入りガーリックポテトフライ)ブラジリアンフードトラック バハカォン(横濱ブラドック4種・リングイッサ)SITA(アメリカングリルチキン丼・アメリカンドッグ)紅茶専門店PRI ORI TEA(紅茶ドリンク・マフィン)Joy&Moni’s(チリビーンズポテト・チリビーンズチキン)LocoKitchen (ガーリックシュリンプ・モコチキン)SHONAN Bar-B-Q(アメリカンステーキ)ヴィクトワール(アメリカンハンバーガー・牛カルビ串焼き)ファミリーキッチン(シャリアピンステーキ串)上記の美味しいフード類たちがイベントを盛り上げます。アメリカンな雰囲気にピッタリな豪快フードが多く出店するので、ぜひ食べてみてくださいね。

茅ヶ崎ジャンボリーでは、イベントの思い出として雑貨類の販売もしております。アメリカン雑貨やアクセサリーの販売、カスタムバイクの革製品を扱うショップなど、アメリカンショップが会場内に出店されます。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

「雑貨店一覧」

THE BONZ & C-wave(アメリカン雑貨・革のキーホルダー)ボムボイラー カスタムレザー(ハーレー・カスタムバイクの革製品)C.C.BEAR(USAコットン・手作り雑貨やアパレル)

10月8日、県立茅ヶ崎里山公園で行われる茅ヶ崎ジャンボリー。広大な芝生が広がる場内でアメリカンミュージックやグルメなど、非日常を手軽に体感してみてはいかがでしょうか?入場は無料なので、気軽におでかけしてみてはいかがでしょうか。

会場までは無料のシャトルバスも運行されるため、そちらもぜひご利用ください。

日時:2023年10月8日(日)10:00~16:00 会場:県立茅ヶ崎里山公園 入場料:無料 アクセス:「JR 茅ヶ崎駅」北口から「小出二本松経由文教大学行き」バス乗車「芹沢入口」下車・徒歩約5分「小田急線 湘南台駅」西口から「文教大学行き」バス乗車「芹沢入口」下車・徒歩約5分 駐車場:土日祝日(普通車410円/1回) お問い合わせ:0467-84-0377(一社)茅ヶ崎観光協会 HP:茅ヶ崎市観光協会 関連記事:茅ヶ崎ジャンボリー開催 県立茅ケ崎里山公園 10/8(日)

【10月7日・8日・9日】熊澤酒造株式会社オクトーバーフェスト

創業明治5年から150年以上の歴史をもつ湘南唯一の蔵元「熊澤酒造株式会社」。本場ドイツ仕込みの湘南ビールや清酒を製造している企業として知られています。敷地内にはお酒が楽しめるレストランやパンが楽しめるベーカリー、雑貨などを扱うギャラリーショップなどがあり、食事を楽しめたりお土産を買ったりと茅ヶ崎の観光スポットとしてもおすすめの場所です。

普段からお酒や食事が楽しめる熊澤酒造株式会社ですが、10月7日〜9日までの3日間にわたりオクトーバーフェストが開催されます。

Instagram@mokichi_trattoria

イベントでは熊澤酒造のお酒が楽しめることはもちろん、フード各種が楽しめます。湘南シラスを使用した「シラスと葱・塩麹レモンのピッツァ」や、豚バラ肉を湘南ビールで煮た「モキチ名物昭南ビール煮」、お酒のおつまみにピッタリな「吟醸粕漬けクリームチーズ&いぶりがっこ」など、お酒と相性が良いフードが揃います。

敷地内の各店舗には、通常メニューの中の人気メニューや手軽に食べられる定番おつまみなどをご用意。メニューのオーダーは食券枚数に応じて提供される形となっており、食券は前売りチケットの他に会場にて追加購入することも可能です。

Instagram@mokichi_trattoria

会場に来たらぜひ味わっておきたいのがビール各種。熊澤酒造では製造方法にもこだわりを持っており、本場ドイツからマイスターを呼び技術を習得。無濾過・非加熱製法で作ったビールは、酵母がしっかり生きている熊澤酒造独自の商品なのです。

ホップの苦味とモルト本来の甘味が楽しめるバランス良いビール「ピルスナー」や、フルーティーでどの食事にも相性が良い「アルト」。2008年度ワールド・ビア・カップで黒ビール部門金賞を受賞した「シュバルツ」などが会場内どの店舗でも楽しめます。

また、オクトーバーフェストのために醸造した限定ビール「ペールエール」も登場します。限定ビールは数に限りがありますので、この機会にぜひ味わってみてくださいね。

そのほか、純米酒の吟望やクラフトジンの「白天狗」など、お酒好きにはたまらないイベントです。

Facebook@熊澤酒造オクトーバーフェスト

さらに会場内では、アーティストによるスペシャルライブも開催されます。美味しいお酒と食事、湘南の雰囲気に合わせた生演奏は、オクトーバーフェストをさらに盛り上げてくれるでしょう。美味しいお酒を片手に、ライブステージから流れる音楽と会場の雰囲気をゆっくり味わってみてはいかがでしょうか。

チケットは日にち指定の前売り制となっているため、事前購入が必要です。チケットの当日販売は行っておらず、前売りチケットがないと入場できません。詳しくはチケットサイトをご覧ください。

「チケット情報」

ロゴ入りグラス・飲食チケット10枚付き大人1名6,000円(日付指定・前売り制)イープラスチケット 大人1名6,500円(日付指定・前売り制)イープラスチケットサイト>追加飲食チケット:10枚6,000円 5枚3,000円

「チケット販売所」

MOKICHI TRATTORIAMOKICHI FOODS GARDENMOKICHI CAFEMOKICHI CRAFT BEERMOKICHI KAMAKURA蔵元料理天青

日時:2023年10月7日(土)・8日(日)・9日(月)11:00~20:30 会場:熊澤酒造 入場料:大人1人6,000円から チケット購入:イープラスチケットサイト> アクセス:JR相模線「香川駅」より徒歩7分 お問い合わせ:モキチトラットリア 0467-52-6111 HP:熊澤酒造株式会社

【10月21日】茅ヶ崎サザン芸術花火2023

茅ヶ崎を代表するアーティストといえば、やはりサザンオールスターズではないでしょうか。今年の秋の茅ヶ崎サザンビーチでは、サザンオールスターズや桑田佳祐の楽曲に合わせて花火がシンクロする「茅ヶ崎サザン芸術花火2023」が開催されます。

今年で4度目となる茅ヶ崎サザン芸術花火大会は、「元祖・アーティスト花火」として過去に10万人を動員した大変人気のあるイベント。

秋の夜空に1/30秒で曲に合わせて花火がシンクロする様子は、サザン好きの方をはじめ、観る人すべてに感動を与える花火イベントです。

サザンオールスターズのデビュー45周年を飾るメモリアルな年でもある2023年は、茅ヶ崎にて記念コンサートが開催されました。今回は故郷でもある茅ヶ崎の夜空に、新曲「盆ギリ恋歌」や45年の中で生み出された名曲に合わせて花火が打ち上がります。

また、イベント名となっている「芸術花火」とは、花火競技会にて総理大臣賞を受賞するなど全国から屈指の花火師が集結。

#サザンオールスターズ の名曲にのせて芸術花火がサザンビーチちがさきの夜空を彩る

/#茅ヶ崎サザン芸術花火 2023 \

10月7日(土)お昼12:00よりチケット一般発売が決定いたしました ぜひチェックしてみてください

https://t.co/N3eMCU8CjB pic.twitter.com/gLuXYZ12qE

— 茅ヶ崎サザン芸術花火 official (@sashanabi_info) October 3, 2023

X@sashanabi_info

花火の観覧には基本的にチケットが必要です。入場の際は事前購入したチケットが必要となりますのでご注意ください。「椅子指定席:7,800円(税込)」※チケット購入サイト>

音楽と花火といったエンターテイメント性の高いイベントのため、見晴らしが良い席からの観覧がおすすめ。そのため、チケットはぜひ購入しておきたいですね。

秋の涼しい海風にあたりながら、サザンオールスターズの楽曲に合わせた迫力ある花火をゆっくりとお楽しみください。

日時:2023年10月21日(土)15:00~(開場)/18:00~(開演) 会場:サザンビーチ茅ヶ崎 入場料:椅子指定席:7,800円(税込) チケット購入先:チケット購入サイト> アクセス:JR「茅ヶ崎駅」より徒歩20~30分 お問い合わせ:茅ヶ崎サザン芸術花火事務局(TEL 090-3770-4451 月~金 11:00〜15:00) HP:茅ヶ崎サザン芸術花火2023公式HP 関連記事:【茅ヶ崎市】サザンオールスターズ×花火「茅ヶ崎サザン芸術花火2023」が10月21日に開催決定

【11月5日】第11回わんにゃんマルシェ

11月5日、茅ヶ崎市中央公園にて動物愛護の普及や啓発活動を目的にしたチャリティイベント「わんにゃんマルシェ」が開催されます。

保護犬や保護猫団体が主催する譲渡会やペットの防災ブースや物販、犬のしつけ教室や飼い主さんのマナー教室などが開催されるイベントです。

また、キッチンカーやワークショップも開催されるので、ペットがいらっしゃらない方やこれからペットを迎え入れたい方にも楽しめるイベントとなります。

今年は動物愛護の啓発活動として「いのちの教室」の動画上映が開催される予定です。ペットも家族の一員として捉えてもらうため、これからペットを迎え入れる予定の方にはぜひご覧になっていただきたい動画となります。

当日、茅ヶ崎中央公園には可愛いわんちゃんやねこちゃんが大集合します。見ているだけでとても癒されるわんにゃんマルシェ。動物が好きな方や、これから家族としてペットの迎え入れを検討している方は、ぜひ足を運んでみてください。

開催日時:2023年11月6日(日)10:00~15:00 会場:茅ヶ崎市中央公園 入場料:譲渡会場のみ1人100円(小学生以上) アクセス:JR「茅ヶ崎駅」より徒歩3分 HP:茅ヶ崎市公式HP 参考記事:【茅ヶ崎市】「第11回わんにゃんマルシェ」11/5茅ヶ崎中央公園で開催

藤沢エリア

JR東海道線や小田急線、江ノ島電鉄などアクセス抜群な藤沢エリア。駅周辺にはお店も多く、飲食やショッピングなども楽しめる街です。たくさんの秋イベントが開催される予定もあることから、これからさらに賑わいを見せることでしょう。

以下では、藤沢エリアで開催される秋イベントについてまとめました!

【10月9日】SLまつり

電車が好きな方や親子で楽しめるイベントを検討している方は、藤沢市の八部公園とSL広場公園で行われる「SLまつり」がおすすめですよ。

年1回開催のSLまつりは、蒸気機関車にまつわる展示会や体験館のほかに、フリーマーケットやフードコートまでもあるため、家族で楽しめる秋まつりです。

「イベント内容」

ミニSL運転会(12:00~15:00,16:00~18:00)C11型蒸気機関車「しおかぜ号」運転室開放(12:00~18:00)ミニ鉄道運転体験会(12:00~14:30)模型展示(12:00~15:00)SL・電車プラ板ストラップ作り(13:00~16:00・材料がなくなり次第終了)SLクイズラリー(13:00~景品がなくなり次第終了)野球場スポーツ開放(10:00~16:00)フリーマーケット(10:00~16:00)フードコート(10:00~16:00)※1と2は16:00からライトアップが行われます

イベント内容は、C11型蒸気機関車「しおか号」の運転室解放や模型の展示、景品が当たるSLクイズラリーなど、見て体験して楽しむイベント内容になっています。

中でも保存車両でもある「SLしおかぜ号運転室開放」は、SLまつり限定となる催し物。ピカピカの計器や警笛などが見学できて、運転手の帽子を被って席に座ることもできますよ。しおかぜ号運転室開放は年1回のSLまつりのみなので、普段では見られない貴重な運転席が見られます。

イベント内容の一部のミニS運転会は、場内にミニ電車専用のレールが敷かれており、実際にミニSLに乗車することもできます。何度でも乗れるのでお子様にも大喜びな体験となるでしょう。無料ではありますが、お気持ちのカンパもありますのでそちらもぜひ。

そのほかイベント内容の「はたらく車!」では、パトカーやパッカー車に乗車して写真撮影することもできます。消防車の登場は午前中のみなので注意してくださいね。

フリーマーケットやフードコート以外はすべて無料で楽しめる「SLまつり」。蒸気機関車の歴史に触れながら、体験コーナーも充実しているので、ご家族やご友人で楽しんでみてはいかがでしょうか。

日時:2023年10月9日(月・祝) 会場:八部公園とその周辺 入場料:無料 アクセス:江ノ島電鉄「鵠沼海岸駅」より徒歩14分 お問い合わせ:イベント内容1~6は「藤沢市みらい創造財団青少年事業担当(TEL:0466-25-5215)」/イベント内容7~9は「藤沢市みらい創造財団スポーツ事業課鵠沼運動公園事務所(TEL:0466-36-1607)」 関連記事:【藤沢市】八部公園SL広場で「SLまつり」を開催します!

【10月7日・8日】FUJISAWA BREADMARKET

Instagram@fujisawa_bread_market

藤沢駅北口すぐにあるサンパール広場にて、「FUJISAWA BREADMARKET」が開催されます。10月7日、8日と2日間で開催されるパンの祭典であり、今回はおよそ50店舗が参加するとのことです。

Instagram@fujisawa_bread_market

前回行われた5月のイベントは大盛況で、早いところでは開始1時間で売り切れ店舗が続出したとのことです。午後にはほとんどの店舗が店じまいするほどでした。2日間の開催とはいえ、10:00~14:00の短時間開催となるため、早めに訪れてお目当てのパンを手に入れるのがおすすめです。

今回のFUJISAWA BREADMARKETは、個性的なベーカリーだけではなく、ベーグルやサンドイッチ、焼き菓子など昼食にも嬉しいラインナップになります。また、パンとの相性が良いクラフト食材や飲料を専門とするお店も出店されるとのこと。炭火焼きグルメバーガーやかき氷なども登場する予定です。

Instagram@fujisawa_bread_market

今年も前回の開催同様、購入した商品をその場で食べられるピクニックエリアも設けられます。秋空の下、美味しいパンを召し上がってみてくださいね。

Instagram@fujisawa_bread_market

前回も大盛況であったFUJISAWA BREADMARKET。今年も多くの来場者が予想されます。人気店はすぐに売り切れてしまうため、早めの来場がおすすめ。また、出店するお店も日替わりなので、それぞれの日にちで楽しみがありますよ。

Instagram@fujisawa_bread_market

藤沢駅目の前の開催なのでぜひお出かけしてみてください。

日時:2023年10月7日(土)8日(日)10:00~14:00 会場:藤沢駅北口 サンパール広場 入場料:無料 アクセス:JR「藤沢駅北口」直結 お問い合わせ:FUJISAWA BREADMARKET公式 関連記事:パン好き必見!「FUJISAWA BREAD MARKET」10/7(土) ・8(日)

【10月7日・8日・9日】藤沢おいしいものフェスティバル

10月7日・8日・9日の3日間、テラスモール湘南外広場にてグルメやステージパフォーマンスなどが楽しめる「藤沢おいしいものフェスティバル」が開催されます。

藤沢の名産品や飲食物、文化など藤沢の「おいしい・たのしい・うれしい」を集めた、今回で3回目を迎えるイベントです。

会場内にはキッチンカーや屋台が出店するほか、湘南エリアを中心に活動するアーティストたちが一挙に集結し、パフォーマンスでステージを盛り上げます。

辻堂駅直結であることからアクセスも抜群。また、大型ショッピング施設「テラスモール湘南」の目の前で開催されるため、イベントと一緒にショッピングも楽しめますよ。

湘南グルメが一同にして集結するので、「藤沢おいしいものフェスティバル」に来場することでさまざまな人気グルメが堪能できるでしょう。

グルメや大道芸、ステージパフォーマンスなどが時間ごとに楽しめるイベント。美味しいグルメを味わいながら、ご家族や友人、カップル同士で楽しめますよ。入場無料で楽しめるため、お気軽にお出かけしてみてはいかがでしょうか。

【出店店舗】

「屋台」

手羽先番長【手羽先】地域魅力【藤沢炒麺】じゃんぼ【豚汁】

「マルシェ」

スウェルベーカリー【パン】サザンメイドドーナツ【スイーツ他】実行委員会【アルコール販売他】沖縄おにぎり金城【おにぎり】

「ワークショップ」

藤沢市アートスペース【地元アーティストの作品展示】パナソニック【アプリ紹介】Power of love【ネイル・ハンドマッサージなど】

「キッチンカー」

風天【たこ焼き】PRI・ORI・TEA【紅茶】ロケットチキン【フライドチキン】トリップボーン号【ポップコーン】アンクルケン【ピザ】ENKEI【ステーキ】クレヨン【クレープ】ブルズベースキャンプ【ローストビーフ丼】キッチンカーアロハステーション【ロコモコ】

【ステージショー】

「10月7日(土)」

12:00~ チア☆ダンス レインボーズ14:00~ 楽しく踊りましょう!はじめてのバリ舞踊

「10月8日(日)」

12:00~ マハロフラ12:30~ 楽しく空手13:00~ 波空会14:00~ 大人のK-POP こどものJAZZ HIPHOP18:00~ 夜のベリーダンス

「10月9日(月)」

12:00~ ゆっくりフラ、ハワイアンフラ13:00~ タップダンス13:30~ ヨガ&フラ15:00~ フラダンス

日時:10月7日(土)8日(日)9日(月)11:00~20:00 会場:テラスモール湘南ゲートスクウェア(外広場) 入場料:無料 アクセス:JR「辻堂駅」より直結 関連記事:【藤沢市】テラスモール湘南「藤沢おいしいものフェスティバル」10/7~9開催

【10月28日・29日】第23回 藤沢市民まつり 湘南ファンタジア

藤沢市北部の代表的なお祭りとして秋に開催される「湘南ファンタジア」が、今年も湘南台駅周辺で開催されることになりました。

2日間にわたるイベントで、初日の10月28日(土)は前夜祭として湘南台東口でフリーマーケットが開催されます。

2日目の本祭では各団体によるパレードを開催。地元の高校「湘南台高校吹奏楽部」や世界を飛び回る「米国第七艦隊音楽隊」、各地域団体など、マーチングバンドや盆踊りなどのパフォーマンスで会場を盛り上げます。

また、両日ともに湘南台公園と原谷公園にてステージイベントや屋台などのグルメイベントも開催。子供から大人まで楽しめるイベントです。

毎回大盛況なイベントのため、動きやすい服装がおすすめ。地元が一体感となるイベントにぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

日時:2023年10月28日(土)29日(日)10:00~17:00 会場:湘南台駅周辺(西口・東口)湘南台公園・原谷公園 入場料:無料 アクセス:小田急江ノ島線「湘南台駅」よりすぐ お問い合わせ:藤沢市民まつり湘南台ファンタジア実行委員会事務局 0466-53-8541 HP:湘南台ファンタジア公式HP

【10月29日】第13回龍の口竹灯籠

涼しい秋の夜に幻想的な竹灯籠で癒されるイベントはいかがでしょうか。来たる10月29日藤沢市にある龍口寺にて「第13回龍の口竹灯籠」が開かれます。

境内には約3,000基の竹灯籠が並べられ、幻想的な夜の境内は訪れた人を魅了することでしょう。

本堂前には施餓鬼壇を設けており、参詣者の先祖や亡くなった方の供養を行います。

一般灯籠供養も行っており、希望者には事前申し込みの受付もありますので、ご希望の方は29日の午後4時までに申し込みを行ってください。

また、本堂では音楽を楽しむスペシャルライブや龍口寺僧侶による法要が行われます。

静かな雰囲気の中、ゆらめくろうそくがたちが作り上げる非現実的な世界をぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

日時:2023年10月29日(日)17:00~20:00 会場:龍口寺 入場料:無料 アクセス:江ノ電「江ノ島駅」より徒歩3分 HP:藤沢市観光公式HP 関連記事:【藤沢市】竹灯籠が彩る幻想的な秋の夜「第13回龍の口竹灯籠」龍口寺10/29開催

【10月12日・15日】「ワンちゃんと一緒にハロウィンパーティー」

秋といえば仮装を楽しむハロウィンですが、愛犬と一緒に過ごすハロウィンパーティーはいかがでしょうか。

藤沢駅から徒歩5分に位置する「湘南鎌倉クリスタルホテル」。「大切な家族と過ごす時間を、最高の思い出にしていただきたい」といった思いから、愛犬と過ごせるホテルとして知られています。

結婚式場を併設しているため、非日常と美味しい料理を堪能できる湘南クリスタルホテル。そんな非日常を味わえるこちらのホテルでは、秋のイベント「ハロウィン」を愛犬と過ごせるよう「クリスタルハロウィン」と表したイベントが開催されます。

Instagram@shonancrystalhotel_doggy

今回初主催となるクリスタルハロウィンイベント。館内にあるクイズラリーに参加し、豪華賞品を手に入れたり、限定フォトエリアにてカメラマンによる撮影(別途料金)ができたり、ワンちゃん用のご飯「ハロウィンわんわんプレート」が提供されたりと、飼い主とわんちゃんが一緒に楽しめるイベントです。

ハロウィンは愛犬と一緒に仮装をして参加してみてはいかがでしょうか。

「料金」※表示価格はすべて消費税・サービス料込み

【イベント参加費】1匹1,100円

ハロウィンフォトスポット巡り&クイズラリー参加料屋外ドッグラン利用料含む(6階フォトブースは別途有料)

【Halloween Special Lunch】3,000円(要予約)※ランチご利用の方は6階フォトブース利用料含む

【ハロウィンわんわんプレート】1,500円(要予約)11:00~16:00(最終入店15:00)お席は2時間制となります

【ホテルカメラマンによる撮影会】1ヶ所3枚3,300円2ヶ所6枚5,500円3ヶ所9枚6,600円撮影会限定フォトエリアまたはお好きなハロウィンフォトスポットから選べる【ホテルカメラマンによる撮影会】1ヶ所3枚3,300円2ヶ所6枚5,500円3ヶ所9枚6,600円撮影会限定フォトエリアまたはお好きなハロウィンフォトスポットから選べます。

「お得プラン」【クリスタルハロウィンセット】(要予約)

イベント参加費(1匹分)Halloween Special Lunch(1名分)ホテルカメラマンによる撮影会(1ヶ所3枚)通常価格7,400円→ 特別価格6,500円 &次回ご利用いただける500円オフチケット付き

「ご予約方法」ランチ・ワンちゃんご飯をご利用の方はご予約が必要です。(2日前17:00まで)

インスタグラムDM(@shonancrystalhotel_doggy)または、お電話にて(0466-28-2111)

「注意事項」

ホテル館内では抱っこやカートでのご移動をお願いいたしますマナーウェアの着用をお願いいたしますホテルの駐車場はご利用いただけません(お近くのコインパーキングをご利用ください)(公共交通機関でのご来館をおすすめいたします)フォトブースでの物の移動はお断りしておりますマナーウェア無着用で粗相をした場合や物の破損をした場合は(清掃費・修繕費として3,000円(税込)を頂きます)

日時:2023年10月12日(木)・15日(日)10:00~16:00 会場:湘南クリスタルホテル アクセス:小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩3分 お問い合わせ:@shonancrystalhotel_doggyまたは、お電話にて(0466-28-2111) HP:湘南クリスタルホテル公式HP 関連記事:湘南クリスタルホテル「ワンちゃんと一緒にハロウィンパーティー」 開催!

【11月4日】湘南ふじさわジャズミーティングVol4

2023年11月4日、藤沢駅目の前にあるサンパール広場にて、ジャズの生演奏が楽しめる「湘南ふじさわジャズミーティング」が開催されます。

過去のイベントでは、湘南ふじさわにゆかりがあるミュージシャンやアマチュアバンド、地域企業を有するベテランビッグバンドが出演し、イベントを盛り上げてきました。

そして今回はなんと永遠のギターヒーロー「吾妻光良」が率いるエンターテナー「吾妻光良 & The Swinging Bopper」の参加が決定しました!

そもそもジャズとは、速い曲調でも遅く感じる特性があります。そのため、穏やかでゆっくりとした時間を感じたり、適度な曲調でリラックスできたりするジャンルです。

非常に奥深い音楽のため、演奏には高度な技術を必要とします。そんなジャズのイベントが藤沢駅のサンパール広場やサンパレット広場にて無料観覧できるのです。

出演アーティストも続々増えており、藤沢駅をジャズで彩ります。まったりと癒されたり心に元気をつけたりできる「湘南ふじさわジャズミーティング」。ジャズの生演奏をぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。

日時:2023年11月4日(土)10:00~20:00 会場:サンパール広場(メイン会場)サンパレット広場(ストリートジャズ会場) 入場料:無料 アクセス:JR「藤沢駅」より直結 HP:湘南ふじさわジャズミーティング公式サイト 関連記事:【藤沢市】湘南ふじさわジャズミーティングに吾妻光良バンド初出演!

「サンパール広場」

「サンパレット広場」

江の島エリア

湘南エリアの人気観光地でもある江ノ島。海が広がる開放的な雰囲気も相まって、夏をイメージする方も多いと思いますが、実はさまざまな秋イベントも開催される予定なのです。

涼しい海風を感じながら楽しめる、江ノ島周辺の秋イベント各種を紹介していきます。

【10月7日・20日】ふじさわ江の島花火大会

秋の江の島では、湘南の夜空を彩る打ち上げ花火が楽しめますよ。

10月7日(土)20日(金)の2日間、「ふじさわ江の島花火大会」の開催が決定しました。

打上発数は各日900発となっており、時間にすると約20分間の打ち上げとなります。最大4号の打ち上げ花火は迫力満点で、秋の湘南を彩ります。とくに片瀬西浜海岸が見どころポイントになり、空気が澄んだ秋の花火はより綺麗に見えることでしょう。

湘南観光や江の島巡りのあとに、湘南の海で花火を楽しんでみてはいかがでしょうか。海面にうつる花火も幻想的です。ぜひ、秋の花火大会も楽しんでください。

日時:2023年10月7日(土)20日(金)18:30~ 18:50 会場:片瀬西浜海岸 入場料:無料 アクセス:小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩2分 HP:藤沢市観光ホームページ 関連記事:【藤沢市】10月7日・20日に秋の夜空を彩る「ふじさわ江の島花火大会」が開催します

【10月7日・14日・21日・28日】ハロウィンイベント~あわたんハロウィン撮影会・フォトコーナー~

江ノ島のすぐ近くにある新江ノ島水族館では、多数のハロウィンイベントを開催します。その中で、えのすい公式キャラクター「あわたん」と写真撮影できるイベントが「あわたんハロウィン撮影会」です。

えのすい会場内のフォトスポットにて、ハロウィン衣装をまとった「あわたん」がフォトコーナーに遊びにきます。10月2日から31日までは、フォトスポットがハロウィン仕様になるため、あわたんと一緒に思い出を写真に残してみてはいかがでしょうか。

撮影参加は先着順になるため、開催時間を事前にチェックしてから向かうのがおすすめです。ぜひ、秋のハロウィンイベントを新江ノ島水族館でお過ごしください。

日時:10月7日(土)・14日(土)・21日(土)・28日(土) 開催時間:1回目12:45~13:00/2回目14:15~14:30 会場:新江ノ島水族館(相模湾ゾーン2階 フォトコーナー) 料金:記念写真は希望販売/1枚1,300円(税込)フォトフレーム・データ付き アクセス:小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩3分 HP:新江ノ島水族館公式HP 関連記事:新江ノ島水族館 ハロウィンイベント~ランタンづくり・あわたんハロウィン撮影会・フォトコーナー~

鎌倉エリア

鶴岡八幡宮や鎌倉の大仏など歴史を感じる街並みと、海岸線に出ればオシャレなカフェやレストランが立ち並ぶ見どころたっぷりなのが鎌倉です。

湘南エリアでも人気の観光スポットでもある鎌倉では、秋限定のイベントが各所で開催されます。

お酒とグルメを楽しむオクトーバーフェストや幻想的な夜の寺院を訪れるイベントなど盛りだくさんです。ここからは、鎌倉で開催される秋イベントについて紹介していきます。

【10月21日・22日】オクトーバーフェスト鎌倉2023

Instagram@kamakura_oktoberfest

2023年10月21日と22日の2日間、みんなの鳩サブレースタジアムにて4年ぶりに「鎌倉オクトーバーフェスト」が開催されます。

神奈川県内のブルワリーやフード類、クラフトビールの販売もあるお祭りです。また、体験ワークショップやステージイベント、人工芝のスタジアムを活用したスポーツコンテンツなど、盛りだくさんの内容となっております。

2019年以来4年ぶりの開催となる今回は、湘南モノレール「湘南深沢駅」より徒歩1分に位置する「みんなの鳩サブレースタジアム」が会場となっています。

例年通り神奈川県内のブルワリーが集合し、さまざまなビールが楽しめるほかに、初登場するキッチンカーがあるなど、ビールに合うおつまみも充実。そのほか、スイーツも出店される満足な内容となるでしょう。

「みんなの鳩サブレースタジアム」は、通常鎌倉インテルFのホームグラウンドになっており、オクトーバーフェストの開催日でもある21日と22日両日は、「草っ原タイム」と表し、敷地内が無料で解放されます。

広々とした人工芝の上で座ったり寝っ転がったりするのも良いでしょう。普段入れない場所でゆっくりくつろいでみてはいかがでしょうか。

ステージイベントでは、地元のバンドや学生によるパフォーマンスの披露もあり、雰囲気に合わせた音楽が会場を盛り上げます。

さらに今年は家族で楽しめるイベントとなっており、体験型ワークショップやスポーツコンテンツ、物販なども用意。サッカーはもちろんのこと、体験型スポーツも楽しめるなど、スポーツの秋や食欲の秋を同時に満たせるイベントです。

大人だけではなく子供も楽しめる鎌倉オクトーバーフェスト。ぜひご家族でお出かけしてみてはいかがでしょうか。

開催日:2023年10月21日(土)・22日(日) 開催時間:21日(土)11:00~20:00 /22日(日)10:00~19:00 入場料:無料 アクセス:湘南モノレール「湘南深沢駅」より徒歩1分 SNS:鎌倉オクトーバーフェスト公式Instagram 関連記事:【鎌倉市】オクトーバーフェスト鎌倉2023!10/21〜22開催

【11月13日〜19日】長谷寺NIGHT TABLE

鎌倉の観光名所「長谷寺」。落ち着いた境内は幻想的な雰囲気を醸し出し、夏はアジサイが咲き誇る名所として知られている寺院です。

今回は秋の夜長に、「アート・音楽・食」が融合した特別なイベント「長谷寺NIGHT TABLE」が長谷寺で行われます。

期間限定で人数限定の特別なイベント「長谷寺NIGHT TABLE」では、閉山後の静かな長谷寺でディナーや音楽イベント、花盆栽の鑑賞などが体験できます。

長谷寺NIGHT TABLEでは主に7つの特別体験を用意。内容は以下のようになっております。

長谷寺史上初の夜のディナーイベントに参加人気観光スポット長谷寺を貸切鑑賞庭園アーティスト石原和幸氏が手がけた花盆栽の貸切鑑賞御前での特別な音楽体験湘南や鎌倉のテイストを盛り込んだスペシャルディナー秋の長谷寺のライトアップをいち早く貸切で散策参加者全員分の祈願ろうそくを大晦日に灯されます

鎌倉の観光スポットでもある長谷寺を、五感を使いゆっくり体験してみてはいかがでしょうか。長谷寺初開催となる特別なイベントは必見です。

「注意事項」

受付からイベント会場までは上り階段です。スロープやエレベーターなどの設備はございません。未就学児を連れてのご参加はご遠慮ください。ペットの入場はできません。併設駐車場のご利用には別途料金が発生いたします。屋外にて実施のコンテンツがあります。防寒着等は各自ご用意ください。

「チケット申し込み先」

一般チケット料金:12,000円(税込)申し込み方法:専用サイトにて事前申し込み制。※申し込み後のキャンセル、変更はお受けできません。 開催日:2023年11月13日(月)〜19日(日) 開催時間:17:30(開場)/18:00~19:00(MUSIC LIVE)/19:00~20:30(SPECIAL DINNER) アクセス:江ノ島電鉄「長谷駅」より徒歩5分 HP:長谷寺公式HP 関連記事:【鎌倉市】 時・技・思いをひとつに「長谷寺NIGHT TABLE」11/13〜19初開催

【10月21日】なみおと盆踊り祭

湘南の海が目の前にある稲村ヶ崎公園。こちらで秋の盆踊り大会「なみおと盆踊り祭」が開催されます。

波音を感じながら秋の盆踊りを楽しむ通称「なみぼん」は、盆踊り・ライブ・ダンスパフォーマンスショーなどのステージパフォーマンスが行われます。そのほか、祭りには欠かせない綿菓子や金魚すくいなどの縁日や、多数のキッチンカーも出店されるイベントです。

会場はやぐらをかこむ盆踊りやステージパフォーマンスが行われるエリア、縁日やフードが提供されるエリアにわかれており、それぞれの楽しみ方があります。

また、なみぼん恒例といえば豪華景品が当たる「なみぼんうちわ」があり、今年も前売りが開始されています。

なみぼんうちわとは、竹と紙だけでできたうちわで、印字されている番号くじで豪華景品が当たるくじです。1口500円となっており、オンライン前売から購入すると当選確率5倍になる「連番5」や当選確率が13倍になる「連番13」、そして当選確率が27倍にもなる「連番27」までを用意。

昨年の景品例は以下の通りです。

日本酒「稲村ヶ崎」江ノ電貯金箱稲村ヶ崎温泉回数券うまい棒 1 年分鳩サブレータンブラークルミっ子トートバッグ 他多数

今年も多数の景品が用意されているので、うちわを購入して豪華景品を当てましょう。※なみぼんうちわの詳細>

ステージを盛り上げる13組アーティストは、湘南で活動している方々が中心となり、中には「生演奏盆踊り」といった独自のプログラムも用意されています。

秋の涼しい海辺で体験する「なみおと盆踊り祭」。家族や友人。カップルなどで、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。

日時:2023年10月21(土) 会場:稲村ヶ崎公園 入場料:無料 アクセス:江ノ電「稲村ヶ崎駅」より徒歩7分 HP:なみおと盆踊り祭公式HP 関連記事:【鎌倉市】絶景と踊ろう「なみおと盆踊り祭」稲村ヶ崎公園10/21開催!

【10月29日】開院35周年 湘南鎌倉病院 病院際

湘南鎌倉病院開院35周年を記念した病院祭が、鎌倉総合病院にて開催されます。「つながる!地域と医療for everyone.」をテーマに、地域による催し物も開かれるイベントです。

地域の方とのつながりを大切にするイベントのため、出し物や展示なども数多く用意されます。

屋外エリアではミニSLやドッグセラピーなどのコーナーや、キッズエリアには、子供が大好きなお菓子釣りや看護師なりきりコーナーなども用意。また、病院のイベントでもあるため、身体のしくみが学べたり医療機器の体験ができたりと、独自の体験コーナーがありますよ。

地域の方による催しも時間毎にあるので、そちらもぜひご覧になってくださいね。

10:30〜なかよし保育園11:30〜和太鼓 昇龍12:30〜鎌倉市立玉縄中学校吹奏楽部13:30〜フラダンス(なぎさボーイズ& Hula Halau 'O Anuhea)14:30〜鎌響チェンバーオーケストラ

今回は特別市民公開講座として、湘南鎌倉総合病院の院長「小林修三氏」や元内閣総理大臣の「小泉純一郎氏」が登壇。小林院長による「当院の歩みと今後の医療」や小泉純一郎氏による「これからの日本」についてのお話が聞けます。

公開参加には公式らいんからの事前申し込みが必要となり、今登録をするとエコバッグのプレゼントもあります。詳しくは湘南鎌倉総合病院の公式HPをご覧ください。

病院と地域の人たちをつなぐ湘南鎌倉病院祭。ぜひご家族でお出かけになってみてはいかがでしょうか。

開催日時:10月29日(日)10:00~15:00 会場:湘南鎌倉総合病院 入場料:無料 アクセス:大船駅西口から無料シャトルバス有り HP:湘南鎌倉病院公式HP 関連記事:【鎌倉市】小泉元総理が講演!湘南鎌倉総合病院 病院祭 10/29開催

【11月3日・4日・5日】きららフェスティバル大船

11月3日から5日にかけて「大船学習センター」にて「きららフェスティバル大船」が開催されます。学習センターで活動している団体の皆さんが、活動成果や作品展示を行うのが「きららフェスティバル大船」です。

3日間にわたるプログラムは以下の通りです。

さまざまな団体の活動が見られるため、参加してみたい活動や気になる団体をぜひ見つけてくださいね。

さらにイベントに参加するともらえる「きららフェスティバル デジタルスタンプラリー」は、館内にある二次元コードを読み取ることでスタンプがゲットできます。

スタンプを1つ集めるごとに鎌倉の街コインが100クルッポもらえます。すべて集めると達成報酬として1000クルッポがもらえますので、スタンプラリーにぜひ参加してみてください!

そのほか、人気キャラクターお楽しみセットの先着プレゼントがありますので、「きららフェスティバル大船」にぜひ参加してみてくださいね。

・対象者:未就学児 (1家族1セット)※各日10時〜12時、先着10名(なくなり次第終了)・場所:3階ロビー受付窓口・プレゼント:人気キャラクターのぬり絵やシール・紙お面セット

11月3日から5日間はぜひ、きららフェスティバル大船で学んだり体験したりしてみてはいかがでしょうか。入場料は無料です。

開催日:2023年11月3日(金)・4日(土)・5日(日)10:00~16:00 会場:きらら大船 入場料:無料 アクセス:JR「大船駅」より徒歩7分 HP:鎌倉市生涯学習センターHP 関連記事:【鎌倉市】「きららフェスティバル大船」きらら大船にて11/3〜5開催

横須賀エリア

米軍基地があり異国情緒溢れる横須賀は、スカジャンの発祥地であったり独自のグルメが多くあるなど、さまざまな文化を体験できる街です。

観光客が多く訪れる場所から少し外れると、のどかな景観が広がる横須賀エリアでは、秋ならではのイベントが開催されます。

ここからは横須賀エリアの秋イベントについてみていきましょう。

【10月9日〜11月5日】ソレイユの丘2023 秋の大収穫祭 横須賀市

広大な敷地を有する「ソレイユの丘」は、高台に位置していることから海の眺望が抜群の観光地です。心地よい風が抜ける落ち着いた環境のソレイユの丘では、約1か月間にわたり「秋の大収穫祭2023」が開催されます。

ダンサーたちによるパフォーマンスショーや、焼き芋や浜焼きが楽しめるグルメイベントなど、食と芸術が楽しめる秋にピッタリなイベントです。

内容が盛りだくさんな「秋の大収穫祭2023」。日にちによってイベント内容が変わるため、日付ごとに紹介していきます。

【SOLEIL DANCE PARTY 2023 by fleur】(2023年10月9日・14日・15日・28日)

レトロなダンサーたちが、ステージでパフォーマンスを繰り広げます。ミュージカルを意識したダンスと衣装が会場を盛り上げること間違いなし!おしゃれでカッコいいダンスをぜひご覧ください。

開催期間:2023年10月9日・14日・15日・28日スケジュール:11:00〜 パレード@正面入口/12:30〜 ダンスタイム@のんびりはらっぱ/14:30〜 パレード@正面入口/15:30〜 パレード@正面入口詳細はこちら>

【JOA meeting 4WD&OUTDOOR Fes 2023 Yokosuka Westcoast】(2023年10月22日)

日本四輪駆動車用品協会と連携を組んだデモカーイベントです。雑誌やWebで掲載されたデモカーが直接見られて、メーカーやショップスタッフから話を聞ける車好きにはたまらないイベント。気に入ったパーツはその場で購入できるなど車好きの方は1日楽しめるでしょう。

開催日:10月22日(日)開催時間:9:00~17:00開催場所:CLIFF広場 特設会場

【熟成!焼き芋&浜焼き大会inソレイユ】(2023年11月3日・4日・5日)

秋の味覚さつまいもや新鮮な魚介類を楽しむ浜焼きが楽しめるイベントです。収穫したてのさつまいもや開放的な場所で楽しむ浜焼きをお腹いっぱい堪能しましょう!

開催日:11月3日(金・祝)・4日(土)・5日(日)開催場所:焼き芋大会(体験農園)/浜焼き(CLIFF広場 特設会場)料金:有料詳細:詳しくは公式HPをご覧ください

【ソレイユ 秋野菜収穫体験!】(2023.10月~11月)

ソレイユの丘では、秋野菜をご自身で収穫し、その場で焼き芋を食べたりお土産として持ち帰ったりする収穫体験ができます。さつまいもやかぶ、ミニ白菜など、その時期によって収穫できるものが異なりますので、詳しくはソレイユの丘公式HPからご確認ください。

開催日:10月7日(土)〜毎週末(土日祝)実施時間:10:00~/13:00~/15:00~参加費:1,500円(税込)実施場所:体験農園

このようにソレイユの丘では、イベント期間中さまざまな催しが開催されています。ご家族や友人の方とぜひ楽しんでください。

開催日:2023年10月9(土)~11月5日(日) 会場:ソレイユの丘 アクセス:京浜急行「三崎口」駅より京急バス「ソレイユの丘」行きにて約20分 HP:ソレイユの丘公式HP 関連記事:【横須賀市】10/9〜11/5「ソレイユの丘2023 秋の大収穫祭」開催

【9月9日~10月29日】くりはま花の国 「コスモスまつり」

横須賀市くりはま花の国では、「コスモスまつり」が開催されます。早咲きから遅咲きまで合わせて100万本の花々が開花。1.8haに及ぶ広さは三浦半島最大級の規模を誇ります。

また、期間中は子供が楽しめるイベントとして縁日や迷路が登場し、大人の方向けにはハーブのワークショップも開催されます。

さらに10月28日と29日の終盤は毎年大人気の企画、「無料の花摘み体験」も開催されるのです。時間は14時からの開催となりますので、ぜひ参加してみてください。

コスモスを見たり摘んだりできる「コスモスまつり」。10月29日まで毎日開催しております。ぜひ、広大な敷地に咲き誇るコスモスたちを見学してみてはいかがでしょうか。

開催期間:2023年9月9日(土)〜10月29日(日) 開催時間:24時間入場可能 会場:横須賀市くりはま花の国 入場料:無料 アクセス:JR「久里浜駅」から徒歩15分 HP:横須賀市くりはま花の国公式HP 関連記事:横須賀市くりはま花の国「コスモスまつり」

【10月15日】よこすか開国花火大会2023

秋の花火大会といえば「よこすか開国花火大会」と言っても過言でない恒例の花火大会が、今年も開催されます。

例年過ごしやすい時期に開催されるイベントであり、多くの方々が訪れる人気の花火大会です。

今年は例年の打ち上げ数を約5,000発から数を増やし、10,000発の花火が横須賀の夜空を彩ります。そのため、花火の打ち上げ数としては三浦半島最大級の規模となるでしょう。

さらに今回は「令和5年隅田川花火大会」の花火コンクールで優勝した煙火店、株式会社マルゴーが手がける花火大会となり、大迫力の尺玉花火は圧巻!感動を与える華やかな花火大会となるでしょう。

よこすか開国花火大会では有料観覧席も用意しています。

新港埠頭内 3号岸壁うみかぜ公園(一部)大津地区高潮対策護岸(一部)3箇所のエリアから観覧可能であり、テーブル席の他にベンチ席や自由席、ドライブインのチケットも用意しています。

各箇所で用意されている内容が異なるため、詳しくは「よこすか開国花火大会特設サイト」をご覧ください。

秋の涼しい空気を感じながら。三浦半島最大級の花火をぜひ堪能してください。チケットには限りがありますので早めの購入がオススメです。

開催日:2023年10月15日(日)17:45~18:20 会場:うみかぜ公園、三笠公園ほか 入場料:有料席あり(よこすか開国花火大会特設サイト) アクセス:京急「横須賀中央駅」より徒歩15分 HP:よこすか開国花火大会特設サイト 関連記事:今年も秋の開催! 10/15(日)「よこすか開国花火大会2023」

【10月21日・22日】ヨリミチマルシェ

10月21日(土)22日(日)の2日間、いちごよこすかポートマーケットにて、ハンドメイドのお店などが集まる「ヨリミチマルシェ」が開催されます。

デニムメイクアレンジや多肉植物の寄せ植え、手相占いなどハンドメイドショップや占い店も出店するイベントが一同に集まるこのイベント。両日出店するお店や1日のみのお店もあるため、お目当ての場所は事前に確認しておくことがオススメです。

「出店内容」<両日開催>・Rusticana ドライフラワーアレンジ、ピックを使った観葉植物アレンジ・gold and green デニムリメイク雑貨・f.mammy OINARI-YA アクセサリー、キーフォルダー(名前入れ可能)・OINARI-YA M.K.mieyan レザーバリエーションのバックや小物・madam yuriko マクラメのインテリア雑貨、ハワイ雑貨・cactus-garden 多肉植物の寄せ植え・Lassic アートと手作り雑貨・龍空 トークセン<21日のみ>・YOOI 毛糸刺繍の雑貨・湘南占い館 手相、タロット、米占い、動物の気持ちなど<22日のみ>・Sayuri’s ハートフルな小物とアクセサリー・さくうめ ピアス、ダイアモンドアートの作品

世界で唯一の作品がたくさん手に入るイベントです。ぜひ、立ち寄って手に取るなどしてご覧になってはいかがでしょうか。

開催日:2023年10月21日(土)22日(日) 開催時間:21日(土)10:00~18:00 22日(日)10:00~17:00 会場:いちごよこすかポートマーケット アクセス:京急線「横須賀中央駅」より徒歩11分 HP:よこすかポートマーケット公式HP 関連記事:【横須賀市】いちご よこすかポートマーケット「ヨリミチマルシェ」10/21・22開催!

【10月21日】第18回 北久里浜秋まつり&ハロウィン

10月21日根岸公園にて北久里浜秋まつり&ハロウィンが行われます。会場内では、フリーマーケットや朝採れ野菜の販売、ステージイベントなどの催し物が来場者を迎えます。

イベント内容は模擬店やビンゴ大会、パフォーマンスショーなどを開催。ステージイベントは、神奈川県警の音楽隊の演奏や、地元の学校によるダンス披露や音楽演奏などもありますよ。

14時からはステージ上でハロウィンコンテストが開催されるので、お気に入りの仮装で参加してみてはいかがでしょうか?お子様にはお菓子のプレゼントもありますよ。

ゴールドハロウィン賞など賞も多数用意しているので、奮ってご参加ください。

秋の心地よい風を感じながら、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。

開催日時:2023年10月21日(土)10:00~16:00(フリーマーケットは9:30~15:30) 会場:根岸公園(交通公園) 入場料:無料 アクセス:京急久里浜線「北久里浜駅」より徒歩8分 HP:横須賀市観光協会公式HP 関連記事:【横須賀市】「北久里浜秋まつり&ハロウイン」10/21に開催!

逗子エリア

海も穏やかで静かな環境であることから、移住先としても人気の逗子。夏になれば花火大会が開催されるなど、イベントも充実している街です。

そんな逗子周辺では、静かな環境にピッタリな秋イベントが開催されます。ここからは、今年の秋に逗子で楽しめるイベント各種をみていきましょう。

【10月7日・8日】NIGHT WAVE 光の波プロジェクト in ZUSHI

青い光が秋の逗子海岸を染める。それが「NIGHT WAVE 光の波プロジェクト in ZUSHI」です。

夏の暑さもやわらぎ、打ち返す波の音と澄んだ空気が気持ちいい逗子海岸。波に青い光を当てることによって、逗子海岸一帯が幻想的な世界観へと変わります。

波が弱いときは繊細となり、波が強い時は力強くなる。海のコンディションによってさまざまな表情を見せてくれるでしょう。幻想的でゆったりとした時間を、逗子海岸で過ごしてみませんか。

開催期間:2023年10月7日(土)・8日(日) 開催時間:17:00~20:00 会場:逗子海岸 アクセス:JR「逗子駅」より徒歩15分 入場料:無料 HP:逗子観光協会公式HP 関連記事:【逗子市】青い光が特別な記憶になる「NIGHT WAVE in ZUSHI 2023」10/7・8

【10月7日〜29日】逗子アートフェスティバル2023「アートのよはく」

2023年10月7日から29日まで逗子アートフェスティバル「アートのよはく」が開催されます。毎年秋に逗子で開催されるこちらのイベント、今回で11回目を迎える企画です。

イベントは逗子アートネットワークが企画・運営しており、アートをハブに自立した地域コミュニティの形成と、シティプロモーションをきっかけに逗子市への移住促進を目的にしたイベントです。

今年は3年に1度にあたる「トリエンナーレ年」として規模を拡大。アートを活用した発信をより強めた内容で、逗子市内各所にアート作品が展示されます。

イベント初日にあたる10月7 日は、旧逗子高等学校体育館にてオープニングイベントを開催。逗子葉山高校の軽音楽部によるライブ演奏や、志津野雷監督ドキュメンタリー作品「Beyond “documenta fifteen”」が上映されます。

オープニングイベントは無料ですが予約が必要となります。予約を済ませてぜひご来場ください。

「オープニングイベント」

日時:2023年10月7日(土)開催時間:12:30(開場)13:00~(開演)~15:30頃会場:旧逗子高等学校体育館料金:無料(要予約)アクセス:京浜急行「神武寺」駅より徒歩12分

逗子市内で開催されるアートイベント「アートのよはく」。10月7日から29日まで行われているため、芸術の秋を逗子で体感してみてはいかがでしょうか。

開催日:2023年10月7日(土)~29日(日) 開催場所:逗子市内各所 開催時間:各企画による(詳細は公式Webサイトにて) 入場料:無料(一部有料あり) HP:アートのよはく公式HP 関連記事:逗子アートフェスティバル2023「アートのよはく」

「開会式会場」

小田原エリア

城下町や登山、海など観光スポットも多い小田原市。新幹線の停車駅や箱根へのアクセスポイントとしてよく利用されますが、見どころやグルメも豊富にある場所です。

そんな小田原周辺各所では、秋の催しが各地で開催されます。ここからは、小田原で開催される秋イベントについてみていきましょう。

【10月7日】山安さんま祭 小田原

秋の味覚「さんま」。炭火で焼けばさんまの香ばしい香りと脂が食欲をそそります。ここ最近さんまの不良が続き、イベントなどで振る舞うことが困難になってきました。

しかし、小田原の干物メーカー株式会社山安が「地元のお客様や伊豆や箱根に来られる方に喜んでもらいたい」といった思いから、北海道から新鮮なさんま2,000匹を提供するとのことです。

100円以上のチャリティ募金でさんまを食べられるイベントになっております。この機会に焼きたての秋の味覚さんまを召し上がってみてはいかがでしょうか。

10月7日(土)は、山安ターンパイク店にぜひお越しください。

日時:10月7日(土)9:00~15:00 会場:山安ターンパイク店 お問い合わせ先:0465-23-0011 関連記事:【小田原市】今年も「山安さんま祭り」開催決定!

【10月14日・15日】 第21回小田原おでん祭り

朝晩と肌寒くなってきた季節。身も心も温まるおでんはいかがですか?10月14日・15日、小田原城址公園二の丸広場にて「小田原おでん祭り」が開催されます。

かまぼこの有名産地でもある小田原。老舗蒲鉾店をはじめ、地元製造者が作ったおでん種各種がいただけますよ。

大根やたまごなどおでんの定番から、金目鯛の揚げ包みやチーズロールキャベツなど珍しいメニューも用意。また、小田原の梅を使用した「梅みそ」をつけながら食べる「小田原おでん」を堪能できるイベントでもあります。

小田原おでん種コンテスト入賞作品の販売も予定しているので、実際に食べてお土産購入としても楽しめるでしょう。

肌寒い日のおでんイベントは、心までほっこり温まる嬉しい催し物です。入場無料なのでお気軽にお出かけしてみてはいかがでしょうか。

日時:2023年10月14日(土)・15日(日)10:00~16:00 会場:小田原城址公園 二の丸広場 入場料:無料 アクセス:JR「小田原駅」より徒歩10分 HP:小田原市公式HP 関連記事:第21回小田原おでん祭り 【令和5年10月14日(土)・15日】

【10月9日】第32回 小田原ちょうちんまつり

2023年10月9日、小田原城址公園および小田原観光交流センターにぎわい広場にて、「第32回 小田原ちょうちんまつり」が開催されます。

二の丸広場のステージでは、オープニングに市内の中学校・高校による吹奏楽部やバンド演奏からスタート。

また、和太鼓を使用した小田原城太鼓合戦のパフォーマンスは、迫力満点で見応えを感じられるでしょう。

お祭り終盤に差し掛かるとあたりは薄暗くなるころ。大ちょうちんの3基が一気に点灯し、会場内を柔らかく灯します。

お祭りの名物でもある自治会みこしパレードでは、「小田原流」の担ぎ方に加え、「江戸前流」や「どっこい流」など3流派の競演が楽しめますよ。

さらにちょうちんまつりでは、それぞれの流派の担ぎ方が見られるみこしパレードも開催。

小田原城周辺をみこしパレードとして披露されます。担ぎ方の違いを見比べて見るのも楽しいですよ。

市民参加型地域イベントでもあるため、お近くの方や大きな大きなちょうちんを見てみたい方にもオススメ。お祭りの雰囲気を秋の小田原でぜひ体験してください。

開催日時:2023年10月9日(月・祝)12:00~20:00 会場:小田原城址公園および小田原観光交流センターにぎわい広場ほか 入場料:無料 アクセス:JR「小田原駅」より徒歩10分 HP:小田原市観光協会公式HP 関連記事:【小田原市】第32回小田原ちょうちんまつり!10月9日に開催

秋の行楽シーズン!湘南エリアがオススメです!

画像出典:Photo AC

秋の行楽シーズンにオススメ、湘南エリアで開催される秋イベントについて紹介しました。夏のイメージがある湘南ですが、秋ならではのイベントも盛りだくさんです。

中には秋でしか味わえないグルメなどもあり、秋の湘南には魅力がたくさん詰まっています。

外出するにもちょうど良い季節になりましたので、湘南観光と一緒にイベントを楽しんでみたり、近くで開催されるイベントに足を運んでみたりするのはいかがでしょうか。

魅力がいっぱいの湘南エリアでぜひ秋を満喫しましょう。

