さかいゆう初のベストアルバム「さかいゆうのプレイリスト[白と黒]」が12月13日にリリースされることが決定した。

さかいはデビュー記念日となる本日10月7日にアメリカ・ニューヨークから生配信を行い、ベストアルバムのリリースを発表。本作はポップス的な側面を持つ「白」、ソウル、R&B、ジャズ、ゴスペルなどの要素が強く表現された「黒」の2枚組で、「白」には「薔薇とローズ」や「ジャスミン」などの12曲、「黒」にはさかいが歌う高知県民謡「よさこい鳴子踊り」、新曲「Freedom Freeway」、「君と僕の挽歌」の2023年バージョンといった12曲が収められる。またベストのタイトルは、さかいが演奏するピアノの白鍵、黒鍵のカラーも表している。

ベスト盤はCDのみの通常盤に加え、DVDが付属する初回限定盤も用意される。このDVDには4月に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)でのワンマンライブ「SAKAI YU "LOVERS" CONCERT 2023 in YAON」より第1部の模様が収録される。

さらに、2024年3月に全国4都市でホールツアーが行われることも発表された。

さかいゆう コメント

今回、初のベストアルバム「さかいゆうのプレイリスト[白と黒]」をリリースしますが、[白と黒]の2枚の収録曲がどういう風に分かれているかは皆さんの解釈もあると思います。ピアノも白鍵、黒鍵ですし、聴いていただくとそれぞれの音のグラデーションも違うので、さかいゆうのいろんな側面をベストアルバムという集大成としてお楽しみいただけたら嬉しいです。

「さかいゆうのプレイリスト[白と黒]」収録内容

CD

DISC 1(白盤)

01. ストーリー

02. まなざし☆デイドリーム

03. 薔薇とローズ

04. ジャスミン

05. 裸足の妖精

06 .train

07. Room

08. Soul Rain

09. 崇高な果実

10. 21番目のGrace

11. 時季(とき)は巡る

12. 君と僕の挽歌

DISC 2(黒盤)

01. SHIBUYA NIGHT

02. Get it together

03. Jammin'

04. 煙のLADY

05. She's Gettin' Married

06. 桜の闇のシナトラ

07. 孤独の天才(So What)

08. サマーアゲイン

09. Midnight U...

10. よさこい鳴子踊り

11. Freedom Freeway

12. 君と僕の挽歌(2023 Ver.)

初回限定盤付属DVD

「SAKAI YU "LOVERS" CONCERT 2023 in YAON」第1部

・まなざし☆デイドリーム

・ストーリー

・煙のLADY

・リベルダーデのかたすみで

・Get it together

・嘘で愛して(Tell Me A Lie)

・愛の出番

・君と僕の挽歌

・薔薇とローズ

さかいゆう ホールツアー

2024年3月14日(木)愛知県 緑文化小劇場

2024年3月22日(金)福岡県 電気ビルみらいホール

2024年3月24日(日)大阪府 国際交流センター

2024年3月31日(日)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)