アニメ「ガールズ＆パンツァー 最終章」第4話より、約9分間の本編冒頭映像がYouTubeで公開された。

映像には、あんこうチームが撃破され動揺する大洗女子学園や、包囲を進める継続高校の様子が収められた。また、ChouChoが歌唱する主題歌「Never Say Goodbye」ともに流れる新たなオープニング映像も楽しむことができる。

昨日10月6日に劇場上映が開始された同作は、2021年3月に上映された第3話の続編。「冬季無限軌道杯」を勝ち進んだベスト4・大洗女子学園、継続高校、黒森峰女学園、聖グロリアーナ女学院による準決勝の戦いが描かれる。

アニメ「ガールズ＆パンツァー 最終章」第4話

スタッフ

監督：水島努

脚本：吉田玲子

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン・総作画監督：杉本功

音楽：浜口史郎

アニメーション制作：アクタス

製作：ガールズ＆パンツァー 最終章 製作委員会

配給：ショウゲート

キャスト

西住みほ：渕上舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

近藤妙子：吉岡麻耶

河西 忍：桐村まり

佐々木あけび：中村桜

カエサル：仙台エリ

エルヴィン：森谷里美

左衛門佐：井上優佳

おりょう：大橋歩夕

澤梓：竹内仁美

山郷あゆみ：中里望

阪口桂利奈：多田このみ

宇津木優季：山岡ゆり

大野あや：秋奈

園みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

お銀：佐倉綾音

蝶野亜美：椎名へきる

ミカ：能登麻美子

アキ：下地紫野

ミッコ：石上美帆

ヨウコ：若山詩音

ほか

(c)GIRLS und PANZER Finale Projekt