ベルギーサッカー協会は6日、10月のEURO2024予選に臨むベルギー代表のメンバーを発表した。
グループFのベルギー代表はここまで4勝1分の首位。勝ち点「13」で並ぶ2位オーストリア代表と13日に対戦し、16日に勝ち点「6」の3位スウェーデン代表と対戦する。“レッド・デビルズ”はあと1勝で2位以上が確定して本戦出場権を獲得する。
ドメニコ・テデスコ監督はFWロメル・ルカクやFWレアンドロ・トロサール、DFヤン・フェルトンゲンら主力を順当に招集。GKティボー・クルトワとMFケヴィン・デ・ブライネは負傷欠場となる。また、サプライズ枠として、21歳のMFマンデラ・ケイタがA代表に初選出された。
ベルギー代表のメンバー24名は以下の通り。
▼GK
アルノー・ボダール（スタンダール・リエージュ／ベルギー）
クーン・カステールス（ヴォルフスブルク／ドイツ）
トーマス・カミンスキ（ルートン・タウン／イングランド）
マッツ・セルス（ストラスブール／フランス）
▼DF
アミーン・アル・ダヒル（バーンリー／イングランド）
ティモシー・カスターニュ（フラム／イングランド）
ゼノ・デバスト（アンデルレヒト）
ヴァウト・ファース（レスター／イングランド）
アルトゥール・テアテ（レンヌ／フランス）
ヤン・フェルトンゲン（アンデルレヒト）
▼MF
ヤニック・カラスコ（アル・シャバブ／サウジアラビア）
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）
オリヴィエ・デマン（ブレーメン／ドイツ）
マンデラ・ケイタ（アントワープ）
オレル・マンガラ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
アマドゥ・オナナ（エヴァートン／イングランド）
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼FW
レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
ヨハン・バカヨコ（PSV／オランダ）
ミシー・バチュアイ（フェネルバフチェ／トルコ）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
ロメル・ルカク（ローマ／イタリア）
ドディ・ルケバキオ（セビージャ／スペイン）
ロイス・オペンダ（ライプツィヒ／ドイツ）