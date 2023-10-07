ポルトガルサッカー連盟は6日、10月のEURO2024予選に臨むポルトガル代表のメンバーを発表した。
グループJのポルトガル代表は、ここまで6戦全勝で首位を独走。13日にホームで行われる2位スロバキア代表との直接対決を制せば、3試合を残してEURO本戦への切符を獲得する。なお、16日には敵地でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。
継続性を重視するロベルト・マルティネス監督のメンバー選考にサプライズはなし。FWクリスティアーノ・ロナウドやMFブルーノ・フェルナンデス、DFルベン・ディアスらが順当に選出された。
ポルトガル代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・パトリシオ（ローマ／イタリア）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ネルソン・セメド（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
ラファエル・ゲレイロ（バイエルン／ドイツ）
ダニーロ・ペレイラ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
アントニオ・シルヴァ（ベンフィカ）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
トッティ・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▼MF
ジョアン・パリーニャ（フルアム／イングランド）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジョアン・ネヴェス（ベンフィカ）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
オタヴィオ（アル・ナスル／サウジアラビア）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼FW
リカルド・オルタ（ブラガ）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ジョアン・フェリックス（バルセロナ／スペイン）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ペドロ・ネト（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ディオゴ・ジョッタ（リヴァプール／イングランド）