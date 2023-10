藤原大祐によるTiU、誕生日に示した「SHOW MAN」としての初ライブ

TiUが10月5日(木)に、Billboard Live TOKYOにてファーストライブを開催した。またライブ後に、1st EP『SHOW TiME』の幕開けを飾る「JUST SOMETHING BEAUTIFUL」のMusic Videoが公開された。オフィシャルレポートを掲載する。

【動画を見る】「JUST SOMETHING BEAUTIFUL」Music Video

その圧倒的な音楽センスと才能で音楽ファンに話題となっていた覆面アーティスト”TiU”。メジャーデビュー日となる10月4日に、その正体が俳優として活躍する藤原大祐であることが発表され、さらに話題となった。そんな彼の誕生日でもある10月5日に、Billboard Live TOKYOにて初のライブ「POP SHOW -THE FiRST-」を開催した。

正体を前日に明かしたにも関わらず、席は完売し、すでに彼の登場を待ちわびている。ステージ脇にスポットが当たり、満面の笑みで登場した彼は、深くお辞儀をし、ステージまで歩くと、客席を嬉しそうに眺め、すでに感無量の様子が伝わってくる。それもそのはず、彼は直接音楽を届けられる”ライブ”を特別に思っており、この日を待ちわびていた。

ピアノの前に座り、美しい音色とのびやかな声を響かせ、目を閉じながら気持ちよさそうに歌う「JUST SOMETHING BEAUTIFUL』からスタート。ピアノを離れ、マイクスタンドの前で両手を広げ、客席を眺めながら歌う姿は初めてとは思えない程堂々としたパフォーマンスだ。

「みなさん初めまして! TiUと申します!」と元気に挨拶をした後、深くお辞儀をし、「この場所が僕の夢でした。何年も前からこの場所に立つために生きてきたし、今日無事にこの日を迎えられて幸せです」と熱く話し、「Are you ready?」の掛け声とともに「POP SHOW」がスタート。ファンキーで聴く人を笑顔にするこの曲が始まると自然とクラップが始まりすでに一体感が生まれ、その空気の中一人ひとりのお客さんとアイコンタクトをしながら軽やかなステップと共に歌い上げていく。まさにその姿は”SHOW MAN”。

ピアノソロから始まり、切なさと強さを持ち合わせるピアノの音色を響かせ、グルーヴィで心地いい歌声が会場を包んでいく。彼が俳優というお仕事で培った圧倒的な表現力は、楽曲が持つ世界をさらに底上げし、表情を、パフォーマンスを見ながら曲を聴けば、さらに曲の世界へと連れてってくれる力を持つ。なによりも、嬉しそうに、メッセージを届けようとする姿からは、”今、楽しくて仕方がない”という気持ちが溢れている。その姿を見ているお客さんたちが、楽しくないわけがないのだ。そして、幸せが、楽しさが伝染していく。

マイクスタンドにマイクを差し、青いライトに包まれると「NBDK feat.梅田サイファー(peko,KOPERU & KennyDoes) Another ver.」がスタート。原曲はかなりハッピーなサウンドに仕上がっているが、このアレンジでは深海に潜っていくような、どこか妖艶なサウンドへとアレンジされ、また新たな魅力を引き出している。

「この2曲(「POP SHOW」「NBDK feat.梅田サイファー(peko,KOPERU & KennyDoes) Another ver.」)は、ちょっと前にリリースした曲なので、ライブアレンジをしてみました。ビックリした人も多いと思いますが、こんなこともしちゃいます!」とおどけてみせる姿に、音楽を楽しんでいる姿が伝わってくる。

後半では、シリアスで緊張感漂うサウンドの「TAKE IT OFF ALREADY」で妖艶な空気を作り、一転、「PLEASURE SONG」では客席からのクラップを浴びながら嬉しそうに飛び跳ねながら歌い、ラストの「NAA-NA-NAA」ではバンドのキーボードとドラムと共にピアノのセッションを楽しみ、最後は客席に降り駆け回り、感謝を届けていた。

しかも、この日は彼の20歳の誕生日。この日ステージでその場にいた全員と乾杯し、お酒を一口飲むパフォーマンスも。そして、2024年の2月と3月にZeppでライブをやることも発表し、会場を沸かせた。堂々たるパフォーマンスを見せたTiU。文字通りの快進撃がこれから始まる、そんな予感をさせてくれる素敵な一夜だった。

text by 吉田可奈

セットリスト

1. JUST SOMETHING BEAUTIFUL

2. POP SHOW

3. 「HAPPY HUMAN」

4. NBDK feat.梅田サイファー(peko,KOPERU & KennyDoes) Another Ver.

5. LONELY

6. TAKE IT OFF ALREADY

7. PLEASURE SONG

8. NAA-NA-NAA

<ライブ情報>

TiUワンマンライブ

2024年2月22日(木)東京Zepp DiverCity(TOKYO)

2024年3月1日(金)大阪Zepp Osaka Baysaide

TiU オフィシャルサイト:https://tiumusic.com/