京本大我(SixTONES)、大原櫻子、石橋陽彩、海宝直人、望海風斗、Da-iCEの大野雄大と花村想太が10月14日放送のフジテレビ系「SHIONOGI MUSIC FAIR」に出演する。

この日の「MUSIC FAIR」では、創立100周年を迎えるディズニーの楽曲を特集。世界中に夢と希望を与えてきたディズニー作品の楽曲が、番組に残るアーカイブ映像、豪華アーティストたちの歌唱とともに届けられる。

スタジオライブでは京本が映画「ピノキオ」の「星に願いを」、大原が映画「リトル・マーメイド」の「Part of Your World」、Da-iCEの大野と花村が映画「アラジン」の「A Whole New World」、海宝と望海が映画「塔の上のラプンツェル」の「輝く未来」、石橋が自身が主人公・ミゲルの吹き替えを担当したピクサー映画「リメンバー・ミー」のテーマ曲「リメンバー・ミー」をパフォーマンスする。

フジテレビ系「SHIONOGI MUSIC FAIR」

2023年10月14日(土)18:00~18:30

<出演者>

進行:仲間由紀恵 / 軽部真一(フジテレビアナウンサー)

ゲスト:京本大我(SixTONES) / 大原櫻子 / 大野雄大(Da-iCE) / 花村想太(Da-iCE) / 石橋陽彩 / 海宝直人 / 望海風斗