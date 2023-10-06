氷室京介のソロデビュー35周年を記念した映像作品「Quod Erat Demonstrandum」が12月20日にリリースされる。
今作はBlu-ray5枚組またはDVD6枚組の豪華映像BOX。「Q.E.D」とは“証明されるべきもの”“証明完成”を意味し、氷室の35年分の軌跡を証明する記録であることを表している。
ディスク1には氷室が“サンクチュアリ”だと語る東京ドームで行われた5公演の中から厳選したシーンと、デビュー当時の貴重なインタビュー映像を収録。ディスク2には氷室の30歳の誕生日に地元・群馬にある日本トーターグリーンドーム前橋のこけら落としとして行われたライブ「Birth of Lovers」の模様が収められる。ディスク3には世界的なギタリストであるスティーヴ・スティーヴンスがフル参加し、長きにわたり映像化が熱望されていた2000年のツアー「BEAT HAZE ODYSSEY」を完全収録。ディスク4には活動休止前最後のツアーとなった「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」より大阪、愛知、福岡公演の模様が、ディスク5には同ツアーより東京ドーム3DAYSの初日の様子が収録されている。
さらに貴重な写真で構成された240ページにおよぶフォトブック「Q.E.D」が付属。また各ショップ、ECサイトで10月7日から31日までに予約購入すると、早期特典として「Q.E.DオリジナルTシャツ」がプレゼントされる。
氷室京介「KYOSUKE HIMURO 35th Anniversary LIVE FILMS AND PHOTO BOOK QUOD ERAT DEMONSTRANDUM」収録内容
DISC 1「GiG at Sanctuary -TOKYO DOME Live Chronicle since 1988-」
01. DEAR ALGERNON
02. LOVE & GAME
03. STRANGER
04. TASTE OF MONEY
05. NEO FASCIO
06. COOL
07. SEX & CLASH & ROCK’N ROLL
08. SUMMER GAME
09. CALLING
10. LOST IN THE DARKNESS
11. JEALOUSYを眠らせて
12. LOVER’S DAY
13. KISS ME
14. VIRGIN BEAT
15. SHAKE THE FAKE
16. B・BLUE
17. ROXY
18. WILD AT NIGHT
19. NATIVE STRANGER
20. WILD ROMANCE
21. "16"
22. PLASTIC BOMB
23. ON MY BEAT
24. ANGEL
DISC 2「Birth of Lovers -1990.10.07 GREEN DOME MAEBASHI-」
01. SEX & CLASH & ROCK’N ROLL
02. TO THE HIGHWAY
03. IMAGE DOWN
04. COOL
05. LOVE & GAME
06. ROXY
07. TASTE OF MONEY
08. SUMMER GAME
09. ANGEL
10. CALLING
DISC 3「BEAT HAZE ODYSSEY-2000.11.07 YOKOHAMA ARENA-」
01. bringing da noise
02. SLEEPLESS NIGHT
03. LOVE & GAME
04. DRIVE
05. LOST WEEKEND
06. 幻想と真実
07. NATIVE STRANGER
08. GIRLS BE GLAMOROUS
09. DEMENTIA
10. 堕天使
11. LOVER’S DAY
12. SILENT BLUE
13. HYSTERIA
14. JEALOUSYを眠らせて
15. NO MORE FICTION
16. WILD AT NIGHT
17. TASTE OF MONEY
18. SEX & CLASH & ROCK’N ROLL
19. ANGEL
20. BELIEVE
21. SO FAR SO CLOSE
22. GIRLS BE GLAMOROUS
23. SUMMER GAME
24. SHAKE THE FAKE
DISC 4「LAST GIGS at DOME Around Japan -2016.4.23-24 OSAKA / 4.29 NAGOYA / 5.14 FUKUOKA-」
2016.4.23-24 OSAKA
Documentary
01. Dreamin'
02. TO THE HIGHWAY
03. PLASTIC BOMB
04. IMAGE DOWN
05. ダイヤモンド・ダスト
06. IF YOU WANT
07. LOVER'S DAY
08. CLOUDY HEART
09. The Sun Also Rises
10. REVOLVER
4.29 NAGOYA
Documentary
01. Dreamin'
02. RUNAWAY TRAIN
03. BANG THE BEAT
04. BLUE VACATION
05. WARRIORS
06. PLASTIC BOMB
07. WILD AT NIGHT
08. SEX & CLASH & ROCK' N ROLL
09. IN THE NUDE
10. VIRGIN BEAT
5.14 FUKUOKA
Documentary
01. Dreamin'
02. RUNNAWAY TRAIN
03. Blue Vacation
04. TO THE HIGHWAY
05. BABY ACTION
06. "16"
07. PARACHUTE
08. WARRIORS
09. NATIVE STRANGER
10. ONLY YOU
11. BEAT SWEET
12. PLASTIC BOMB
13. WILD AT NIGHT
14. WILD ROMANCE
DISC 5「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS -2016.5.21 TOKYO DOME DAY-01-」
Documentary
01. Dreamin'
02. RUNNAWAY TRAIN
03. BLUE VACATION
04. TO THE HIGHWAY
05. BABY ACTION
06. ROUGE OF GRAY
07. WELCOME TO THE TWILIGHT
08. ミス・ミステリー・レディ
09. "16"
10. LOVE & GAME
11. IF YOU WANT
12. LOVER’S DAY
13. CLOUDY HEART
14. PARACHUTE
15. WARRIORS
16. NATIVE STRANGER
17. MARIONETTE
18. ONLY YOU
19. RANDEZ-VOUS
20. BEAT SWEET
21. PLASTIC BOMB
22. WILD AT NIGHT
23. WILD ROMANCE
24. ANGEL
25. The Sun Also Rises
26. 魂を抱いてくれ
27. B・BLUE
28. BANG THE BEAT
29. NO.NEW YORK
30. VIRGIN BEAT
31. ROXY
32. SUMMER GAME