氷室京介のソロデビュー35周年を記念した映像作品「Quod Erat Demonstrandum」が12月20日にリリースされる。

今作はBlu-ray5枚組またはDVD6枚組の豪華映像BOX。「Q.E.D」とは“証明されるべきもの”“証明完成”を意味し、氷室の35年分の軌跡を証明する記録であることを表している。

ディスク1には氷室が“サンクチュアリ”だと語る東京ドームで行われた5公演の中から厳選したシーンと、デビュー当時の貴重なインタビュー映像を収録。ディスク2には氷室の30歳の誕生日に地元・群馬にある日本トーターグリーンドーム前橋のこけら落としとして行われたライブ「Birth of Lovers」の模様が収められる。ディスク3には世界的なギタリストであるスティーヴ・スティーヴンスがフル参加し、長きにわたり映像化が熱望されていた2000年のツアー「BEAT HAZE ODYSSEY」を完全収録。ディスク4には活動休止前最後のツアーとなった「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」より大阪、愛知、福岡公演の模様が、ディスク5には同ツアーより東京ドーム3DAYSの初日の様子が収録されている。

さらに貴重な写真で構成された240ページにおよぶフォトブック「Q.E.D」が付属。また各ショップ、ECサイトで10月7日から31日までに予約購入すると、早期特典として「Q.E.DオリジナルTシャツ」がプレゼントされる。

氷室京介「KYOSUKE HIMURO 35th Anniversary LIVE FILMS AND PHOTO BOOK QUOD ERAT DEMONSTRANDUM」収録内容

DISC 1「GiG at Sanctuary -TOKYO DOME Live Chronicle since 1988-」

01. DEAR ALGERNON

02. LOVE & GAME

03. STRANGER

04. TASTE OF MONEY

05. NEO FASCIO

06. COOL

07. SEX & CLASH & ROCK’N ROLL

08. SUMMER GAME

09. CALLING

10. LOST IN THE DARKNESS

11. JEALOUSYを眠らせて

12. LOVER’S DAY

13. KISS ME

14. VIRGIN BEAT

15. SHAKE THE FAKE

16. B・BLUE

17. ROXY

18. WILD AT NIGHT

19. NATIVE STRANGER

20. WILD ROMANCE

21. "16"

22. PLASTIC BOMB

23. ON MY BEAT

24. ANGEL

DISC 2「Birth of Lovers -1990.10.07 GREEN DOME MAEBASHI-」

01. SEX & CLASH & ROCK’N ROLL

02. TO THE HIGHWAY

03. IMAGE DOWN

04. COOL

05. LOVE & GAME

06. ROXY

07. TASTE OF MONEY

08. SUMMER GAME

09. ANGEL

10. CALLING

DISC 3「BEAT HAZE ODYSSEY-2000.11.07 YOKOHAMA ARENA-」

01. bringing da noise

02. SLEEPLESS NIGHT

03. LOVE & GAME

04. DRIVE

05. LOST WEEKEND

06. 幻想と真実

07. NATIVE STRANGER

08. GIRLS BE GLAMOROUS

09. DEMENTIA

10. 堕天使

11. LOVER’S DAY

12. SILENT BLUE

13. HYSTERIA

14. JEALOUSYを眠らせて

15. NO MORE FICTION

16. WILD AT NIGHT

17. TASTE OF MONEY

18. SEX & CLASH & ROCK’N ROLL

19. ANGEL

20. BELIEVE

21. SO FAR SO CLOSE

22. GIRLS BE GLAMOROUS

23. SUMMER GAME

24. SHAKE THE FAKE

DISC 4「LAST GIGS at DOME Around Japan -2016.4.23-24 OSAKA / 4.29 NAGOYA / 5.14 FUKUOKA-」

2016.4.23-24 OSAKA

Documentary

01. Dreamin'

02. TO THE HIGHWAY

03. PLASTIC BOMB

04. IMAGE DOWN

05. ダイヤモンド・ダスト

06. IF YOU WANT

07. LOVER'S DAY

08. CLOUDY HEART

09. The Sun Also Rises

10. REVOLVER

4.29 NAGOYA

Documentary

01. Dreamin'

02. RUNAWAY TRAIN

03. BANG THE BEAT

04. BLUE VACATION

05. WARRIORS

06. PLASTIC BOMB

07. WILD AT NIGHT

08. SEX & CLASH & ROCK' N ROLL

09. IN THE NUDE

10. VIRGIN BEAT

5.14 FUKUOKA

Documentary

01. Dreamin'

02. RUNNAWAY TRAIN

03. Blue Vacation

04. TO THE HIGHWAY

05. BABY ACTION

06. "16"

07. PARACHUTE

08. WARRIORS

09. NATIVE STRANGER

10. ONLY YOU

11. BEAT SWEET

12. PLASTIC BOMB

13. WILD AT NIGHT

14. WILD ROMANCE

DISC 5「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS -2016.5.21 TOKYO DOME DAY-01-」

Documentary

01. Dreamin'

02. RUNNAWAY TRAIN

03. BLUE VACATION

04. TO THE HIGHWAY

05. BABY ACTION

06. ROUGE OF GRAY

07. WELCOME TO THE TWILIGHT

08. ミス・ミステリー・レディ

09. "16"

10. LOVE & GAME

11. IF YOU WANT

12. LOVER’S DAY

13. CLOUDY HEART

14. PARACHUTE

15. WARRIORS

16. NATIVE STRANGER

17. MARIONETTE

18. ONLY YOU

19. RANDEZ-VOUS

20. BEAT SWEET

21. PLASTIC BOMB

22. WILD AT NIGHT

23. WILD ROMANCE

24. ANGEL

25. The Sun Also Rises

26. 魂を抱いてくれ

27. B・BLUE

28. BANG THE BEAT

29. NO.NEW YORK

30. VIRGIN BEAT

31. ROXY

32. SUMMER GAME