「文化祭で出すミックスジュースに売れる名前をつけたい！」10代からの依頼に回答 プレゼンで勝つ方法も！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月5日(木)は、「SCHOOL OF LOCK! 命名式!」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーから依頼のあった「文化祭で出すミックスジュース」の商品名を考えました。こもり校長:今夜は、何かのネーミングで困っている生徒(リスナー)のために、我々2人がアイデアを振り絞って命名していきます。ちょうど名前に悩んでいるものがあったので、授業テーマを見て涙が出ました(笑)。私が命名してほしいものは、文化祭で出すミックスジュースです。私たちは、文化祭でミックスジュース屋をやることになりました。それぞれが開発するのですが、私が作ったのはカルピスソーダにオレンジジュース&レモンソーダを混ぜて、上にみかんを乗せたジュースです。明日までに売れるような名前をつけなければいけません! 校長、教頭から名前の案がほしいです。(16歳)こもり校長:俺、物販で名前をつけて売った物で、成績を出したことがない……。いつも死ぬほど余ってる……(笑)。COCO教頭:なるほどね~……シュワシュワ……難しいね。こもり校長:“ミックスジュース”って難しいよね。COCO教頭:シトラス……混ぜ混ぜ……ダサいな!こもり校長:カルピスソーダにオレンジジュースとレモンソーダを混ぜて、みかんを乗せているんだよね。(あるリスナーが以前使っていたラジオネームの)「みかんソーダーダソーダ」だな!COCO教頭:今は別のラジオネームに変わっているから使えるもんね(笑)。こもり校長:みかんソーダ……難しいね。でも、みかんが表に出なくてもいいんだよな。“ミックスジュースですよ”というのが、わかればいいんだから!COCO教頭:うん……「ごちゃまぜ爽やか炭酸」……売れなさそう(笑)。こもり校長:“ごちゃまぜ”はよくないね(笑)。COCO教頭:香り……違うな。こもり校長:「みっくちゅじゅーちゅ」でいいんじゃない?COCO教頭:かわいい! じゃあ「シュワシュワみっくちゅじゅーちゅ」は? 炭酸感は伝えたいわけじゃん。普通のミックスジュースは、シュワシュワしてないから。こもり校長:いいじゃん! ちゃんと言ってほしいよね。文化祭ならちょっと恥ずかしさがあるかもしれないけど、「ミックスジュースです~」はダメ! ちゃんと、「シュワシュワみっくちゅじゅーちゅの方!」ってやり切ってほしい!COCO教頭:略したりせずにね。こもり校長:そう!COCO教頭:明日は、「シュワシュワみっくちゅじゅーちゅ」でいってほしいな!こもり校長:案を出すテーブルには乗せてほしい!こもり校長:教頭は社会人をやってたときに、商品に命名するとかネーミング案を出すとかあったの?COCO教頭:商品開発をしたときにあったよ、8人くらいが会議室に集まって……。こもり校長:それはどんな空気なの?COCO教頭:みんなが、自分の案を通したい空気だね。こもり校長:通したいんだ! なんで? ボーナスが出るとか?COCO教頭:ボーナスは出ないけど、企画して名前を付けた商品が売れたら……「お! 教頭が名付けたやつやん」みたいになるから。それが積み重なると……。こもり校長:成績とか評価につながるんだ!COCO教頭:最終的にはね。こもり校長:でも、名前よりもその製品の良さで売れるんじゃないの?COCO教頭:製品が良くても、名前とかポップが良くないと売れないのよ。こもり校長:なるほどね! 明日は(リスナーが)、「シュワシュワみっくちゅじゅーちゅ」をプレゼンするわけだけど、“この名前を通したい!”というときのプレゼン方法ってある?COCO教頭:具体的な数字を出すよね……(笑)。「前回この商品を作ったときに、この案を通してもらったおかげで、○○量販店では○○個売れています」と実績を言う。具体的な数字を入れると、みんな「おぉ~!」ってなるのよ。こもり校長:なるほどね~!なお、このリスナーから「かわいい名前を付けてくれてありがとうございます。明日、通してきます!」というメッセージがあったと報告がありました。この日の放送では……・「半年前から聴いているのに、ラジオネームが決まらずまだ掲示板に登録できていません。校長と教頭に決めてほしいです」という17歳・「私のあだ名を決めてほしいです。学校では“苗字+さん”で呼ばれていて怖いイメージがあるらしいのですが、明日体育祭があるので早急に決めたいです」という16歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/