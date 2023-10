岡崎体育「音楽は常にあなたのそばで盛り上げてくれます」“クラスが静か”と嘆く10代にメッセージ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。10月のマンスリーアーティストは、岡崎体育さんです。10月4日(水)の放送では、「クラスが静かで盛り上がらない」というメッセージに回答しました。高校に入学してもう6ヵ月ぐらい経つのに、クラスがずっと静かで盛り上がりがありません! 岡崎先生なら、どんなふうに盛り上げますか?6ヵ月クラスが盛り上がらんか〜。6ヵ月盛り上がらんかったら、それはもう盛り上がらんクラスやね……でもいいと思いますよ! 元気なクラスに憧れがあるかもしれないけどね。学校の年間行事には体育祭だったり文化祭だったりいろいろあると思うんですけど、そういうタイミングにガッと一致団結して盛り上がることってあるじゃないですか。体育祭なら、最近は春過ぎごろにやってるんじゃない? それでも……あまり盛り上がらへんかった? だとしたら、それはもう盛り上がらへんクラスですね〜。全然いいと思いますよ!静かなクラス、静かな憩いの場っていうのが……大人になってから気づきます「めちゃくちゃ良かったんやな」ってことに。それでも盛り上がりたいっていうのであれば、自分で休み時間に好きな曲とか聴いて盛り上がったらいいんじゃないかなって思うわけですよ。それでいいんじゃないかと思うわけです!音楽は、常にあなたのそばにいて盛り上げてくれますから! そんな、岡崎体育の曲聴いてみてください! よろしくー!今回選曲された「Knock Out」は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』のオープニングテーマです。10月4日(水)発売のコンセプト・アルバム『OT WORKS Ⅲ』には、「Knock Out(Album Mix)」が収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/