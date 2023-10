Saucy Dog石原慎也が明かす “ライブでは緑のパンツ”の理由と衣装のこだわり

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。10月4日(水)の放送では、リスナーの質問をきっかけに衣装についてのこだわりを紹介しました。石原先生に質問です。インスタとかでライブの写真があがってますが、衣装で何かこだわっている点はありますか? 動きやすいのがいいとか、派手なほうがいいとかあれば教えてください。(17歳)石原:そうですね……動きやすいのがいいし、派手なほうがいい。靴は軽いほうがいいし、ズボンもなるべく軽いほうがいい。上が何になっても……まあなんとなく衣装に見えるから、ズボンは派手なほうがいい。ギター弾くから、なるべく袖はないほうがいい……とかね。なんか、こういう歌ありそうだね(笑)。「靴はなるべく軽いほうがいい~♪」(笑)。そんな感じで、こだわりって程ではないけど……あるとき、緑のズボンをライブハウスにはいて行ったところ、マネージャーが「それ、衣装にしたほうがいいんじゃない?」みたいに言ってくれたの。確かにまあ派手だし、「衣装にしたほうがいいかもっすね」みたいな感じで衣装にして。そしたらなんか、いい感じに“緑のパンツ”っていう印象がついて。そこからずっと緑のパンツ2つ……カーゴのほうとストレートのほうを着回しております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/