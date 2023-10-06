人間椅子、MV「さらば世界」で初の全編グリーンバック撮影に挑戦

人間椅子が、新アルバム『色即是空』より「さらば世界」のMVを公開した。
公開されたMVは初めて全編グリーンバックで撮影を行い、CG合成で楽曲の世界観へ誘う強烈な映像作品に仕上がっている。初の全編グリーンバック撮影により最初の内はメンバーに若干の戸惑いがあったというが、「無情のスキャット」や「杜子春」、ライブ映像作品など、多数の映像作品を共に行ってきた信頼するスタッフと今作も撮影が行われ、終始スタジオ撮影も順調に行われたとのこと。
なお、人間椅子は10月9日より『色即是空』発売記念ワンマンツアーを全国で全11公演行う予定。
＜リリース情報＞
人間椅子
NEW ALBUM『色即是空』
発売日：2023年9月6日（水）
品番：TKCA-75172（初回限定盤） / TKCA-75173（通常盤）
価格：3700円（初回限定盤） / 3000円（通常盤）
=CD収録曲=
1. さらば世界
2. 神々の決戦
3. 生きる
4. 悪魔一族
5. 狂気人間
6. 人間の証明
7. 宇宙電撃隊
8. 宇宙の人ワンダラー
9. 未来からの脱出
10. 地獄大鉄道
11. 星空の導き
12. 蛞蝓体操
13. 死出の旅路の物語
DVD収録内容（※初回限定盤のみ）
人間椅子2022秋のワンマンツアー～闇に蠢く～
2022年9月19日（祝/月）[東京]EX THEATER ROPPONGI
1. 侵略者
2. 表徴の帝国
3. 宇宙海賊
4. 無情のスキャット
5. 蜘蛛の糸
6. 地獄の料理人
7. 宇宙からの色
＜ツアー情報＞
発売記念ワンマンツアー（全11公演）
2023年10月9日（月/祝）[栃木] 宇都宮HEAVENS ROCK
2023年10月12日（木）[兵庫] 神戸GHICKEN GEORGE
2023年10月14日（土）[香川] 高松OLIVE HALL
2023年10月16日（月）[長野] 長野CLUB JUNK BOX
2023年10月18日（水）[愛知] 名古屋Electric Lady Land
2023年10月20日（金）[大阪] 大阪umeda TRAD
2023年10月23日（月）[福岡] 博多Be-1
2023年10月27日（金）[宮城] 仙台CLUB JUNK BOX
2023年10月29日（日）[青森] 青森Quarter
2023年11月1日（水）[北海道] 札幌PENNY LANE 24
2023年11月6日（月）[東京] Zepp Haneda(Tokyo)
人間椅子オフィシャルHP：https://ningen-isu.com/