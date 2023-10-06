峰倉かずや「最遊記」とサンリオキャラクターズのポップアップストア「『最遊記×サンリオキャラクターズ』 POP UP SHOP Produced by：mirai things」が、11月16日より東京・アトレ秋葉原1、大阪・心斎橋PARCO、愛知・名古屋PARCOにて順次開催される。

「『最遊記×サンリオキャラクターズ』 POP UP SHOP Produced by：mirai things」では、峰倉の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。販売商品の詳細については追って公式サイト、公式X（旧Twitter）で案内される。また10月16日18時から11月5日23時59分まで、事前物販も行われる。

「『最遊記×サンリオキャラクターズ』 POP UP SHOP Produced by：mirai things」

期間：2023年11月16日（木）～11月30日（木）

時間：10:00～21:00※最終日は20:00閉店

会場：東京都 アトレ秋葉原1 2Fイベントスペース



期間：2023年12月8日（金）～12月25日（月）

時間：10:00～20:00※最終日は18:00閉場

会場：大阪府 心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY



期間：2024年1月27日（土）～2月11日（日）

時間：10:00～21:00※最終日は19:00閉店

会場：愛知県 名古屋PARCO 東館3Fイベントスペース

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