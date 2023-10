峰倉かずや「最遊記」とサンリオキャラクターズのポップアップストア「『最遊記×サンリオキャラクターズ』 POP UP SHOP Produced by:mirai things」が、11月16日より東京・アトレ秋葉原1、大阪・心斎橋PARCO、愛知・名古屋PARCOにて順次開催される。

「『最遊記×サンリオキャラクターズ』 POP UP SHOP Produced by:mirai things」では、峰倉の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。販売商品の詳細については追って公式サイト、公式X(旧Twitter)で案内される。また10月16日18時から11月5日23時59分まで、事前物販も行われる。

「『最遊記×サンリオキャラクターズ』 POP UP SHOP Produced by:mirai things」

期間:2023年11月16日(木)~11月30日(木)

時間:10:00~21:00※最終日は20:00閉店

会場:東京都 アトレ秋葉原1 2Fイベントスペース



期間:2023年12月8日(金)~12月25日(月)

時間:10:00~20:00※最終日は18:00閉場

会場:大阪府 心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY



期間:2024年1月27日(土)~2月11日(日)

時間:10:00~21:00※最終日は19:00閉店

会場:愛知県 名古屋PARCO 東館3Fイベントスペース

(c) KAZUYA MINEKURA/ICHIJINSHA (c) '23 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPR. NO.L643809